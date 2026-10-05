Asi z nudy parta výrostků naházela na omítku památkově chráněného domu syrová vajíčka. I když k útoku došlo už koncem prázdnin, stopy po vejcích jsou stále jasně viditelné. Vandalství vyšetřuje policie.
„Zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu poškození cizí věci, kterého se měla dopustit dívka (18) a dvě nezletilé děti. Případ je stále ještě ve fázi prověřování, zatím žádné obvinění sděleno nebylo,“ řekl nyní policejní mluvčí Michal Schön.
Nákladná oprava
Majitelka domu si nejdříve myslela, že vajíčky poničení omítka může souviset s tím, že v domě sídlí výrobna knedlíků a že by mohlo jít o konkurenční boj.
Pak ale zjistila, že to měly udělat děti jen tak pro zábavu. S opravou omítky čeká, až policie případ uzavře. „Náklady na opravu odhadla stavební firma na 350 tisíc korun. Jde totiž o památkově chráněný objekt,“ uvedla majitelka.
Gotický dům pochází ze 14. století. Během staletí se tu proběhly renesanční, barokní a klasicistní úpravy. Od roku 1964 je objekt na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
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