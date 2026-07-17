„Nehoda se stala po 11. hodině ve Vlastějově. Podle dosud zjištěných skutečností řidič traktoru (38) vyzdvihl v koši čelního nakladače do koruny stromu dva muže za účelem sběru ovoce,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön.
Traktor se však převrátil na bok. Oba česáči vypadli, starší z mužů (†81) na místě zemřel, mladší má jen lehká zranění. „Lékař konstatoval smrt a na místo přivolal koronera. Druhého pacienta jsme po vyšetření ponechali na místě,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán.
„Případ si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti,“ dodal Schön.
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