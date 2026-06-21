Seskok na Rokycansku dopadl strašlivě: 4 vážně zranění parašutisté
Policie na Rokycansku pátrala po devíti parašutistech, kteří vlivem nepříznivého počasí museli nouzově přistát. Čtyři z nich jsou podle záchranářů vážně zranění. Informovali o tom zástupci záchranných složek. Drama popsali očití svědci.
„V péči zdravotnické záchranné služby jsou čtyři vážně zraněné osoby. Zásah stále pokračuje,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán. Řekl, že byla aktivována také letecká záchranná služba z Plzně i Prahy. Událost je řešena jako hromadné postižení osob, dodal.
„Vyjeli jsme na pád parašutisty, nakonec se ukázalo, že se jedná o více parašutistů. Následně jsme pomáhali policii s vyhledáváním osob a záchranné službě s jejich transportem,“ řekl řídící důstojník hasičů Štefan Livinka. Podle krajské mluvčí policie Barbory Kunešové byly všechny osoby již vypátrány. Parašutisté havarovali podle zjištění ČTK v okolí rokycanského koupaliště a Husových sadů.
O seskoku diskutují na sociálních sítích očití svědci. „Bylo jsme u toho.. šílený.. hrozně to s nimi začalo mávat.. jednomu se málem zamotal padák.. ať jsou chlapy v pořádku! Hodně sil záchranným složkám!“ napsal uživatel Zdislav.
„Letěli mi nad hlavou v tandemu a dopadli někde za lakovnou u Diviše. Další na poli u Žďárské cesty a jeden za námi na louce,“ přidal se svědectvím Jaroslav. Další svědek popisoval velmi tvrdé přistání u koupaliště. „Ti dva, kteří spadli u koupaliště, vypadali, že se vážně zranili. Náraz do země byl opravdu silný,“ psal další z místních.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.