Drama v Pardubicích: Dívka (10) zůstala uvězněná v rozpáleném výtahu
Desetiletá dívka zůstala uvězněná v proskleném výtahu na Dubině v Pardubicích, kde kvůli přímému slunci rychle rostla teplota. Strážníci museli jednat bez čekání na servis a dveře nakonec otevřeli násilím. Dítě bylo po vyproštění v pořádku předáno rodičům.
Holčička zůstala uvězněná v proskleném výtahu na přímém slunci ve čtvrtek 18. června. Kabina se s dítětem zasekla krátce po poledni a uvnitř rychle stoupala teplota. Strážníci dorazili na místo okamžitě a pokusili se nejprve zajistit příjezd servisní firmy. Ta ale nemohla přijet včas, protože technik se nacházel mimo Pardubice.
„V okamžiku, kdy se vlivem vysokých teplot a značně stresující situace dívčina situace začala horšit, využili strážníci s ohledem na zdraví dítěte ustanovení o krajní nouzi a dveře výtahu za pomoci teleskopických obušků a páčidla násilím otevřeli,“ popsala Městská policie Pardubice na Facebooku.
Po vyproštění dostala dívka napít a policisté ji odvedli do klimatizovaného prostoru nedalekého úřadu, kde si ji převzali rodiče. Podle strážníků vyvázla bez zdravotních následků.
Policie zároveň připomíná riziko uzavřených prostor na přímém slunci. Strážníci varují, že podobné podmínky mohou být nebezpečné stejně jako uzavřená auta s dětmi nebo zvířaty.
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