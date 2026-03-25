Podezřelí z teroru v Pardubicích: Queer obránce Palestiny i studentka. Žháře hájí Čižinský
Jeden z pardubických žhářů získal na svou stranu známé jméno – advokáta a známého politika Pavla Čižinského. Čižinský, který je znám svou podporou Palestiny, potvrdil Deníku N, že bude jednoho z obviněných zastupovat u soudu. Ve vazbě jsou nyní tři osoby, z toho jeden Čech a dva Američané. Třetího žháře vzal za mříže okresní soud v Bratislavě. Všem hrozí za terorismus 20 let až doživotí.
Po pátečním požáru v Pardubicích byli zadrženi celkem tři podezřelí. „Oba obvinění, kteří stanuli před pardubickým soudem, byli vzati do vazby. Naše práce tím nekončí, nicméně v tuto chvíli považujeme za důležité zopakovat informaci z odpoledne: nemáme žádné indicie o tom, že by veřejnosti hrozilo jakékoli další nebezpečí,“ reagovala policie na sociálních sítích na rozhodnutí soudu. Jeden z obviněných je Američan, druhý Čech.
Jedna osoba byla také zadržena na Slovensku, soud ji poslal do předběžné vazby, uvedl ve středu mluvčí krajského soudu v Bratislavě Pavol Adamčiak. Podle vyjádření české policie se jedná o ženu, rovněž americké národnosti.
„V rámci státu EU a realizace EZR (evropského zatýkacího rozkazu) se jedná o předání, kdy americká občanka bude do okamžiku předání do ČR v předávací vazbě. Další úkony budou prováděny v ČR,“ napsal ve středu mluvčí policejního prezidia David Schön.
Schön doplnil, že policie aktuálně v souvislosti s požárem pátrá po několika dalších osobách, na dopadení intenzivně spolupracuje s kolegy v Česku i v zahraničí. Počet podezřelých, které policie hledá, mluvčí neupřesnil. Podle médií policie pátrá po sedmi lidech.
Koho policie zadržela
Úmyslné zapálení skladu závodu společnosti LPP Holding, která vyrábí drony pro Ukrajinu a ke kterému se přihlásila dosud neznámá organizace The Earthquake Faction, mít na svědomí mimo jiné student Youssef Moursi. Právě toho měla včera policie zadržet. Moursi, jenž se nechává oslovovat rovněž jako „oni“ a hlásí se ke queer komunitě, píše články pro levicový server Druhá Směna.
Student pražské Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově se netajil svými sympatiemi k Palestině, dokonce v textech, kterých má být autorem, legitimizoval násilí jako politický prostředek. Také je spoluzakladatelem promigračního spolku Kolektiv Tadamun.
Druhou zadrženou na území Česka má být studentka Anežka Brahová. Ta své profily má uzavřené, nicméně lze na internetu dohledat, že se účastnila propalestinských protestů a intenzivně řešila téma lidských práv.
The Earthquake Faction svůj útok na společnost LPP Holding vysvětlovala úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala.
Čižinský u soudu
Za teroristický trestný čin útočníkům hrozí 20 let až doživotí. Zajímavostí je ale to, že jeden ze zadržených má velmi známého a možná i očekávaného obhájce. Podle informací Deníku N je jím pražský politik a advokát Pavel Čižinský. „Ano, je to pravda, zastupuji jednoho z nich, ale k případu se vyjadřovat nesmím. Ozve se vám zástupce propalestinského spolku, kteří mají za úkol případ a jeho pozadí komentovat,“ řekl Deníku N po vazebním zasedání právník. Jeho bratrem je stávající starosta Prahy 7 Jan Čižinský.
Pavel Čižinský byl jedním z hlavních odpůrců vyvěšení izraelské vlajky na budově radnice a už v minulých letech zastupoval levicové a propalestinské aktivisty. Na svém stole dokonce vyvěsil vlajku Palestiny, kvůli čemuž se dostal do sporu s kolegyní na zastupitelstvu Prahy 1.
Serveru se vyjádřil i vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek, podle kterého vyšetřovatelé pracují se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. „Nejpravděpodobnější verze je nyní ta, kterou útočníci sami deklarovali,“ podotkl s poukazem na projev odporu vůči izraelské okupaci Palestiny. Ruský vliv při útoku na sklad žalobci vyloučili.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding.
Jeden zadržený podal stížnost
Soudce Okresního soudu Pardubice Karel Gobernac ve středu odpoledne uvedl, že jeden z obviněných proti rozhodnutí podal stížnost. Druhý si ponechal lhůtu pro její podání. O stížnosti proti uvalení vazby bude rozhodovat nadřízený Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, bez nařízení jednání.
„Vzhledem k tomu, že ve věci je nezbytné pro jednoho z obviněných zpracovat překlad rozhodnutí do cizího jazyka, bude věc předložena stížnostnímu soudu po obdržení a následném doručení překladu rozhodnutí cizímu státnímu příslušníkovi. Pokud nebude problém s prodlením při překladu rozhodnutí, lze předpokládat rozhodnutí stížnostního soudu ve věci vazby ve lhůtě asi měsíc od dnešního dne,“ uvedl Gobernac.
Tak všichni extrémisté jsou pa.ka. Pokud chcete ale nějaký narativ, tak Rusko silně podporuje Palestinu, tak jako i Irán, a je schopno využít každou záminku.