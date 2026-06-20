Hrůza na letišti ve Frýdlantu: Muže zabilo letadlo!
Devětapadesátiletý muž zemřel v sobotu kolem poledne na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Narazilo do něj letadlo, které pojíždělo po letištní ploše. Řekl to mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka.
Podle informací ČTK se nehoda nestala při startu ani při přistání. Letoun na tahání větroňů v době nehody údajně jen pojížděl. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u osmatřicetiletého pilota negativní. Frýdecko-místečtí kriminalisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události. Vzhledem k pozůstalé rodině se k věci nyní nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl Segsulka.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že muž nejevil v okamžiku příjezdu záchranářů žádné známky života. „Svědkové události u něj proto zahájili resuscitaci. Zasahující lékař následně ukončil snahu o záchranu. Prvotním vyšetřením zjistil vícečetná závažná poranění, která byla smrtelná a pacient jim na místě podlehl,“ řekl.
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