Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina: Dva zranění v péči záchranářů

Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Aktualizováno -
20. června 2026
20:09
Autor: Štepánka Grofová - 
20. června 2026
16:18

Na drum&bassovém festivalu na Trutnovsku spadl v sobotu strom přímo do stanového areálu. Původní informace hovořily o dvou stromech. Dva lidé utrpěli zranění a na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému včetně vrtulníku. Příčina události zatím není známá a zůstává v šetření.

„Na místo vyjely dvě posádky záchranářů a jedna lékařská posádka, přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby. Oba zranění byli po ošetření na místě transportováni pozemní cestou do nemocnice,“ potvrdila Blesku mluvčí záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová. Zraněni byli muž (21) a žena (21). Utrpěli poranění hlavy a zad.

Video  Na festivalu Darkshire spadlo několik stromů na stany.  - Aktu.cz
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Příčina pádu stromu zatím není jasná a je předmětem vyšetřování. Festival Darkshire se koná v areálu Svatá Kateřina u Chotěvic a patří mezi známé multižánrové akce zaměřené na elektronickou hudbu.

Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina
Strom spadl na stany v kempu Svatá Kateřina

 

Témata:
zraněníkempstanysvatá katpád ststromfestivalKateřina AlexandrijskáChotěviceTrutnov
Štepánka Grofová
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