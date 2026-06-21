Šok v teplickém obchoďáku: Na zákaznici se zřítil strop!
V obchodním centru Olympia v Teplicích se v neděli dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba 15 zákazníků, jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice.
Podle Teplického deníku se zřítila před 10:00 část podhledů v obchodu Reserved a ženu zasypala. „Spadlo to na paní, byla to hodně hlasitá rána. K paní hned přiběhli další nakupující, kteří volali záchranku,“ popsali událost svědci nehody. Obchod je zavřený, na místě jsou vyšetřovatelé.
Na operační středisko hasičů byla událost hlášena zhruba 9:50, vyjely tam dvě jednotky. „Zřítila se část stropu, ve které byla nainstalovaná světla, hasiči pak ještě odstranili visící části a pokusili se strhnout pár nebezpečných částí, aby ještě něco nespadlo. Zapáskovali tam vstup a pak už to bylo předáno policii,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.
Policie událost prověřuje. „Žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158,“ informovala severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Vypadá to lepené, vruty byly drahé nebo se spíš šetřilo. 😕