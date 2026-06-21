Šéf kapitánů o smrti Čechů: Porušili zásadní pravidlo
Vyšetřování tragické srážky katamaránu Krilo Eclipse s plachetnicí v oblasti Splitských vrat pokračuje. Při nehodě zemřeli čtyři Češi a policie řeší odpovědnost prvního důstojníka katamaránu J. B. i roli kapitána plavidla. Šéf chorvatských kapitánů Sanjin Dumančić upozorňuje, že došlo k zásadnímu porušení pravidel plavby z obou stran – a moře podobné chyby neodpouští.
Šéf chorvatského sdružení kapitánů Sanjin Dumančić v rozhovoru pro Portal.hr upozornil, že nehoda nemusí být nutně selháním jedné strany. Uznal sice, že větší z plavidel (katamarán) porušilo několik pravidel, obě ale podle něj zřejmě porušila zásadní pravidla.
„I když to ještě nebylo oficiálně potvrzeno, ani jedna z lodí neprováděla pozorování okolí,“ řekl Dumančić s tím, že každá posádka musí průběžně vyhodnocovat riziko srážky a včas reagovat. „Moře takové chyby neodpouští,“ dodal zkušený kapitán.
K případu se vyjádřil také profesor námořního práva Dragan Bolanča, jenž pro chorvatský server Tportal upozornil, že klíčová odpovědnost neleží pouze na osobě u kormidla v daný moment.
„Myslím, že velitel plavidla musel řídit plavbu v oblasti, kde je velmi hustý provoz. Musí zajistit, aby byla přijata všechna bezpečnostní opatření pro cestující. To, co je kladeno prvnímu důstojníkovi za vinu, měl kontrolovat kapitán lodi. Očividně to neudělal,“ uvedl. Dalším problematickým momentem je podle něj způsob vedení plachetnice v okamžiku srážky, kdy ji nikdo zkušený neřídil.
„Kdyby byl kapitán lodi na katamaránu a skipper by řídil plachetnici, nic by se nestalo,“ uzavřel Bolanča.
Kapitán je „v suchu“?
Proti samotnému kapitánovi katamaránu nebylo zahájeno trestní stíhání, přestože by se zdálo, že jeho nepřítomnost na můstku v osudný okamžik byla chybou. Jenže oblast srážky, Splitská vrata, není podle předpisů klasifikována jako ztížený provoz, a tedy nemusel být podle námořního zákoníku osobně na své pozici. Veškeré pravomoci měl právě první důstojník J. B.
Z právního pohledu může být první důstojník stíhán za způsobení nehody s následkem smrti, za což chorvatské právo ukládá trest od tří do patnácti let vězení. Vyšetřování nadále pokračuje a úřady zjišťují přesný průběh manévrování obou plavidel.
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