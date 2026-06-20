Strašný konec pátrání: Miminko našli mrtvé?!
V německém Renningenu zmizel tříměsíční chlapec z kočárku před domem poté, co matka odešla vynést nákup do bytu. Po nahlášení události policie spustila rozsáhlé pátrání s desítkami policistů, psy, drony i vrtulníkem, které pokračovalo celou noc i následující den. Policisté posléze našli tělo dítěte v potoce.
Chlapeček zmizel ve čtvrtek 18. června. Matka ho nechala na krátkou dobu bez dozoru, když vynášela nákup do bytu. Když se vrátila ke kočárku, dítě už tam nebylo. Okamžitě zalarmovala policii a rozběhla se rozsáhlá pátrací akce.
Do terénu vyrazili policisté, desítky služebních psů, vrtulník a drony s termovizí. Pátrání probíhalo celou noc i následující den a zapojily se i záchranné složky.
Akce však skončila v pátek odpoledne tím nejhorším možným výsledkem. V nedalekém potoce, jen pár desítek metrů od domu, bylo nalezeno tělo miminka. „V rámci pátrání po pohřešovaném kojenci bylo kolem 13:45 nalezeno tělo dítěte. Může jít o hledaného chlapce. Identifikace probíhá. Okolnosti nálezu i smrti jsou předmětem vyšetřování a v tuto chvíli nemohou být z taktických důvodů zveřejněny,“ informovala policie Ludwigsburg na Facebooku.
Kriminalisté nyní zjišťují, co přesně se v osudných hodinách stalo a jak se dítě do vody dostalo.
Německá stanice SWR uvedla, že kojenec byl naposledy viděn v kočárku před domem krátce před zmizením a zatím není jasné, zda šlo o únos. Vyšetřovatelé pracují s více verzemi.
Je to celé nějaké divné... Aby v tom nakonec nebyla namočena ta matka...