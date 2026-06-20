Instruktor obviněný z vraždy Marii (†21) zveřejňoval děsivá videa: Vtipy o shazování těl z mostu

Zaměstnanci zodpovědní za smrt dívky při bungee jumpingu se nevhodně chovali už v minulosti.
Zaměstnanci zodpovědní za smrt dívky při bungee jumpingu se nevhodně chovali už v minulosti.
Maria měla celý život před sebou.
V jednom videu například z mostu hází pytel, který má připomínat lidské tělo.
Zajímavé je, že tady na lano nezapomněli.
Autor: Kamil Morávek - 
20. června 2026
05:00

V sobotu ve městě Limeira zemřela mladá Brazilka Maria Eduardo Rodriguesová po té, co jí během bungee jumpingu zapomněl personál připnout k lanu. Žena se tak zřítila z více než 40 metrů úplně bez jištění. Pád sice přežila, ale krátce nato zemřela. Tři zaměstnance atrakce nyní policie obvinila z vraždy. Vychází také najevo, že trojice se už v minulosti chovala velmi nezodpovědně. Například skákala s malými dětmi v náručí a vtipkovala o shazování těl z mostu!

Trojice zaměstnanců, která v sobotu u fatální chyby byla, si prý nepamatuje, kdo z nich byl zodpovědný za připnutí lana. Policie je obvinila z vraždy. Dva z nich se pokusili utéct z města. Maria se zřítila z více než 40metrové výšky, krátce po dopadu prý byla ještě několik okamžiků naživu. Rozsáhlým zraněním však později podlehla.

Lidé nyní začali věnovat více pozornosti adrenalinové společnosti a nestačí se divit nezodpovědnosti, jakou její zaměstnanci v minulosti projevili. V některých videích je například vidět, že skoky provozují i s velmi malými dětmi. Ty k sobě sice měli připnuté postrojem, informoval deník Metro, stejně se však jedná o poměrně nebezpečné chování.

To však není všechno. Jeden z obviněných v minulosti přidal na sociální sítě video, kde trojice hází z mostu černý pytel. Ten byl schválně naplněný tak, aby vypadal, jako kdyby obsahoval mrtvé lidské tělo. Příspěvek je z roku 2022.

Tehdy se nepochybně jednalo o vtip, mnoho lidí v něm však vidí jakousi předzvěst budoucnosti. „Tak se to fakt stalo. Ta dívka zemřela přesně tak, jak si to tady nacvičovali. S některými věcmi by si lidé zahrávat neměli,“ okomentoval jeden uživatel.

Trojice obviněných zůstává ve vazbě. V případě uznání viny jim hrozí vězení v délce 6 až 30 let. Policie zatkla ještě tři další zaměstnance společnosti, ty však již propustila bez obvinění.

Zaměstnanci zodpovědní za smrt dívky při bungee jumpingu se nevhodně chovali už v minulosti.
Zaměstnanci zodpovědní za smrt dívky při bungee jumpingu se nevhodně chovali už v minulosti.
Maria měla celý život před sebou.
V jednom videu například z mostu hází pytel, který má připomínat lidské tělo.
Zajímavé je, že tady na lano nezapomněli.

Video  Tragédie při bungee jumpingu: Ženu shodili ze skály bez lana. 
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Témata:
bungee jumpingBrazílielimeirapoliciesmrt
Kamil Morávek
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