Miroslav zmizel na kole ve Slovinských horách: Svědci si protiřečí, probíhá pátrání
Ve slovinských horách u oblasti Log pod Mangartom probíhá rozsáhlé pátrání po cyklistovi, jenž se ztratil během cesty z Itálie na Slovensko. Do akce se zapojily desítky záchranářů, policie i vrtulník, situaci komplikuje rozpor v hlášeních svědků.
Policie nadále hledá 43letého Miroslava Hutiru, nezvěstný je od sobotního večera 13. června, kdy se s ním naposledy podařilo navázat kontakt. Miroslav se podle serveru Topky.sk pohyboval na trase z Itálie přes Slovinsko a pokračoval směrem k Tolminu. V sobotu ráno dorazil do horské oblasti u Logu pod Mangartom. Jeho pohyb má být částečně doložen daty z cyklistické aplikace, jež zachytila jeho trasu před zmizením signálu.
Naposledy se ozval v sobotu večer okolo 19. hodiny, kdy blízkým napsal, že si v oblasti hledá ubytování. Krátce poté jeho telefon přestal fungovat a od té chvíle se ho nepodařilo kontaktovat.
Pátrání se zaměřuje na údolí Loška Koritnica, Možnica a okolní horské trasy včetně směru na Mangartské sedlo. Záchranné týmy prohledávají těžko přístupný terén Julských Alp, do akce se zapojily desítky lidí, drony i vrtulník.
Slovinská policie uvedla, že shromažďuje a prověřuje další informace o možném pohybu pohřešovaného Slováka. Některá svědectví z okolí si ale podle policie v Nové Gorici odporují a pocházejí z natolik odlišných míst, že je nutné je dále ověřit. Vzhledem k poloze u hranic není vyloučeno ani to, že se muž mohl přesunout na území Itálie.
Miroslav měří zhruba 170 centimetrů, má střední postavu a krátké tmavé vlasy. Pohyboval se na žlutém horském kole značky Kellys.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.