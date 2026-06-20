Miroslav zmizel na kole ve Slovinských horách: Svědci si protiřečí, probíhá pátrání

Pátrání po ztraceném Slovákovi pokračuje.
Pátrání po ztraceném Slovákovi pokračuje.
Pátrání po ztraceném Slovákovi pokračuje.
Miroslav (43) zmizel během návratu z Itálie.
Miroslav (43) zmizel během návratu z Itálie.
Autor: Štepánka Grofová - 
20. června 2026
13:15

Ve slovinských horách u oblasti Log pod Mangartom probíhá rozsáhlé pátrání po cyklistovi, jenž se ztratil během cesty z Itálie na Slovensko. Do akce se zapojily desítky záchranářů, policie i vrtulník, situaci komplikuje rozpor v hlášeních svědků.

Policie nadále hledá 43letého Miroslava Hutiru, nezvěstný je od sobotního večera 13. června, kdy se s ním naposledy podařilo navázat kontakt. Miroslav se podle serveru Topky.sk pohyboval na trase z Itálie přes Slovinsko a pokračoval směrem k Tolminu. V sobotu ráno dorazil do horské oblasti u Logu pod Mangartom. Jeho pohyb má být částečně doložen daty z cyklistické aplikace, jež zachytila jeho trasu před zmizením signálu.

Naposledy se ozval v sobotu večer okolo 19. hodiny, kdy blízkým napsal, že si v oblasti hledá ubytování. Krátce poté jeho telefon přestal fungovat a od té chvíle se ho nepodařilo kontaktovat.

Pátrání se zaměřuje na údolí Loška Koritnica, Možnica a okolní horské trasy včetně směru na Mangartské sedlo. Záchranné týmy prohledávají těžko přístupný terén Julských Alp, do akce se zapojily desítky lidí, drony i vrtulník. 

Slovinská policie uvedla, že shromažďuje a prověřuje další informace o možném pohybu pohřešovaného Slováka. Některá svědectví z okolí si ale podle policie v Nové Gorici odporují a pocházejí z natolik odlišných míst, že je nutné je dále ověřit. Vzhledem k poloze u hranic není vyloučeno ani to, že se muž mohl přesunout na území Itálie.

Miroslav měří zhruba 170 centimetrů, má střední postavu a krátké tmavé vlasy. Pohyboval se na žlutém horském kole značky Kellys.

Pátrání po ztraceném Slovákovi pokračuje.
Pátrání po ztraceném Slovákovi pokračuje.
Pátrání po ztraceném Slovákovi pokračuje.
Miroslav (43) zmizel během návratu z Itálie.
Miroslav (43) zmizel během návratu z Itálie.

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Štepánka Grofová
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