Mladá Češka se zranila při paraglidingu na Maltě: Skončila v nemocnici
Na Maltě došlo v pátek večer k vážné nehodě při paraglidingu. Záchranáři museli mladou Češku vyprostit z útesů u Dingli a následně ji s vážným zraněním přepravit do nemocnice.
Na západě Malty se v pátek večer při provozování paraglidingu zranila 21letá Češka. Mladá žena byla s těžkými zraněními převezena do místní nemocnice Mater Dei. Informuje o tom server The Times of Malta.
K nehodě došlo kolem 18:30 v oblasti Dingli Cliffs na jihozápadě ostrova, konkrétně u místa Irdum tal-Iħfar, kam vyjížděli policisté po oznámení o zraněné osobě. Na místě záchranáři našli zraněnou ženu. Na pomoc byl povolán tým Civil Protection Department, který ji vyprostil ze skal a dostal do bezpečí.
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