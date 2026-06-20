Mladá Češka se zranila při paraglidingu na Maltě: Skončila v nemocnici

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK, Štepánka Grofová - 
20. června 2026
11:30

Na Maltě došlo v pátek večer k vážné nehodě při paraglidingu. Záchranáři museli mladou Češku vyprostit z útesů u Dingli a následně ji s vážným zraněním přepravit do nemocnice.

Na západě Malty se v pátek večer při provozování paraglidingu zranila 21letá Češka. Mladá žena byla s těžkými zraněními převezena do místní nemocnice Mater Dei. Informuje o tom server The Times of Malta.

K nehodě došlo kolem 18:30 v oblasti Dingli Cliffs na jihozápadě ostrova, konkrétně u místa Irdum tal-Iħfar, kam vyjížděli policisté po oznámení o zraněné osobě. Na místě záchranáři našli zraněnou ženu. Na pomoc byl povolán tým Civil Protection Department, který ji vyprostil ze skal a dostal do bezpečí.

Video  Paraglidista narazil do střechy luxusního hotelu  - TikTok
Video se připravuje ...

Témata:
češkaMaltanemocniceparaglidingnehodazraněníProtezione Civile
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patri Malý ( 20. června 2026 13:00 )

😁 😁 😁 👍 👍 👍

gabreta ( 20. června 2026 12:25 )

Měla smůlu, že nejel kolem Pávek!! 😃

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ten Krejčík se po rozvodu rychle otřepal: Návrat ke Stropnickému!
Ten Krejčík se po rozvodu rychle otřepal: Návrat ke Stropnickému!
Aha!
Kam na nudapláž a jak se na ní chovat: 10 tipů napříč Českem
Kam na nudapláž a jak se na ní chovat: 10 tipů napříč Českem
Dáma
Dva litry pití přes kontrolu? Na Terminálu 2 to projde. Zjistěte, jak letos odletět z Prahy bez front a stresu
Dva litry pití přes kontrolu? Na Terminálu 2 to projde. Zjistěte, jak letos odletět z Prahy bez front a stresu
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
MiCA vstupuje do praxe. ČNB schválila osm kryptofirem, žádostí má stovky
MiCA vstupuje do praxe. ČNB schválila osm kryptofirem, žádostí má stovky
e15
Postupová matematika na MS: Česko vs. další týmy z třetích míst. První dva vyřazení
Postupová matematika na MS: Česko vs. další týmy z třetích míst. První dva vyřazení
iSport
Moskva září, Moskva hoří. Rusové vidí svojí zemi v plamenech a bez benzínu
Moskva září, Moskva hoří. Rusové vidí svojí zemi v plamenech a bez benzínu
Reflex
Martin Bartkovský: Na Ukrajině jsem se hrozně styděl
Martin Bartkovský: Na Ukrajině jsem se hrozně styděl
Lidé a země