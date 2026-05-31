Nejméně třináct zraněných! U Boršova nad Vltavou se srazil autobusem s autem

Aktualizováno -
31. května 2026
16:56
Autor: ČTK - 
31. května 2026
16:32

Po srážce autobusu s osobním vozem u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil středně těžce. Ostatní utrpěli lehká zranění, informovala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková.

Všichni pacienti byli při vědomí. Silnice II/143 byla uzavřena. Policie varovala, ať lidé jezdí za silného deště a bouřek, které přecházejí Českem, opatrně.

Témata:
nehodaautobuszraněnípolicieBoršovokres České BudějoviceBoršov nad Vltavou
