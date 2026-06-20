Bizár na hudebním festivalu: Milenci se oddávali sexu v prosklené kabině ruského kola!
Dvojice návštěvníků obrovského hudebního festivalu to roztočila na vrcholku ruského kola! Milence užívající si ve skleněné kabině viděli přihlížející až ze země. Sociální sítě zaplavili snímky a videa aktu.
Na britském hudebním Download Festivalu se mladý pár v sobotu podvečer bez ostychů oddával sexuálním hrátkám na vrcholu ruského kola. Jelikož kabinky byly skleněné, dvojice byla na očích tisícům návštěvníků!
Někteří si zpočátku mysleli, že se pár pouze objímá a kochá výhledem, dokud nezačalo horlivé přirážení, uvedl deník The Sun. Odvážlivci se nebáli ani střídání praktik. V jednu chvíli si užívali sex zezadu, v další žena muži dělala dobře ústy.
Přihlížející nemohli uvěřit vlastním očím a akt si začali fotit a nahrávat. Policie podle serveru Daily Star po exhibicionistech pátrá. Zatím zůstávají na svobodě. „Jednom doufám, že po sobě kabinu před odchodem uklidili,“ vyjádřili obavy návštěvníci.
K sexu mělo dojít zrovna při nástupu populární hudební skupiny Guns 'n Roses. Na Download Festival každoročně zavítá přibližně 80 tisíc návštěvníků, kteří se mohou těšit na více než 100 kapel na několika pódiích.
Ufff ještě, že to stihli ti "viditelé" vyfotit/ natočit videa a poslat do bulváru + soc.sítě, třeba si nevšimili ti "viditelé", že to bylo úmyslně 😃 😃