Tragédie v Chorvatsku: Tělo čtvrtého Čecha vytáhli z hloubky 50 metrů
V neděli došlo nedaleko chorvatského Splitu k tragické srážce lodí, která stála život čtyři turisty. Přímo během nehody zemřeli tři Češi, potápěči v pondělí našli čtvrté tělo Čecha v kajutě potopené plachetnice. Po náročném zásahu se ostatky podařilo vytáhnout.
Potápěči plachetnici našli v zhruba padesátimetrové hloubce. „V kajutě plavidla jsme našli čtvrté tělo,“ řekl portálu n1info.hr šéf splitského přístavu Željko Kuštera. V pondělí se ostatky podařilo vytáhnout. Prokuratura nařídila toxikologický posudek, informovala chorvatská veřejnoprávní stanice HRT. Těla tří dalších členů české posádky byla vyzvednuta z vody již bezprostředně po nehodě.
Co přesně k nehodě vedlo, je momentálně předmětem vyšetřování. Podle Kuštery se v rámci šetření zkoumají navigační záznamy a probíhají výslechy svědků. „Za svou kariéru nepamatuji takovou tragédii,“ řekl deníku Jutarnij list.
Státní zastupitelství ve Splitu podle HRT nařídilo odebrání vzorků od „určitých osob“ za účelem provedení toxikologického posudku. Vyžádalo si také technický posudek k okolnostem samotné nehody.
Ke kolizi došlo v neděli krátce před polednem. Na palubě katamaránu bylo v době nehody 118 cestujících a sedm členů posádky. Plachetnice převážela osm osob. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že se jednalo o české občany. Čtyři přeživší skončili v nemocnici s lehkými zraněními. Hospitalizována zůstává jedna osoba, její stav není vážný.
Podle HRT se do vyšetřování s největší pravděpodobností zapojí také čeští vyšetřovatelé. V jakém rozsahu a formě se tak stane, zatím není jasné.
Soustrast rodině, příbuzným a přátelům obětí vyjádřila lodní společnost Kapetan Luka Krilo. Ta provozuje katamarán, jehož náraz plachetnici potopil. „Vedení i všichni zaměstnanci jsou touto událostí otřeseni a od prvního okamžiku aktivně spolupracujeme s příslušnými orgány s cílem co nejrychleji a co nejpřesněji objasnit všechny okolnosti nehody,“ uvedla firma v prohlášení.
Na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky, řekl Chorvatské veřejnoprávní stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar k nehodě.
„Odborníci už léta upozorňují na nedostatek kontroly v klíčových námořních bodech a právě Splitska vrata jsou oblastí s nejvyšší koncentrací námořního provozu na Jadranu,“ řekl šéfredaktor portálu Morski.hr Gašpar ve zveřejněném rozhovoru s HRT. Další taková místa jsou podle něj přístav ve Splitu či průliv mezi ostrovem Hvar a souostrovím Pakleni otoci.
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