Po smrti Čechů u Brače se vrací mrazivé varování kapitána: Katastrofu předpověděl už před lety!

Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy.
Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Katamarán Krilo Eclipse
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli 4 Češi.
Autor: Štepánka Grofová - 
20. června 2026
05:00

Nedělní srážka katamaránu s plachetnicí mezi chorvatskými ostrovy Brač a Šolta si vyžádala životy čtyř českých turistů. Krátce po tragédii připomněla chorvatská média varování zkušeného kapitána Grga Dujmoviće. Ten už před lety upozorňoval, že bez přísnějších pravidel a kontrol je podobné neštěstí jen otázkou času.

Srážka katamaránu s plachetnicí, na níž cestovalo osm českých turistů, se odehrála v neděli 14. června dopoledne ve Splitských vratech mezi ostrovy Brač a Šolta. Čtyři lidé zahynuli a další čtyři byli zachráněni. Okolnosti nehody dál vyšetřují chorvatské úřady.

Jen krátce po tragédii znovu zveřejnil chorvatský server Morski rozhovor se zkušeným kapitánem Grgem Dujmovićem z roku 2022. Dlouholetý velitel trajektu Korčula tehdy upozorňoval, že oblast před splitským přístavem patří k nejrizikovějším místům pro plavbu v celém Chorvatsku. Až někdo někoho zabije, teprve potom se něco změní,“ prohlásil tehdy kapitán.

Chaos mezi plavidly

Podle Dujmoviće se situace za poslední desetiletí výrazně změnila. Zatímco dříve na moři potkával jen několik plachetnic, dnes se ve Splitských vratech každodenně pohybují trajekty, jachty, čluny i turistické lodě.

Největší problém podle něj představuje vplouvání do splitského přístavu. Především v pátek večer se v prostoru potkávají desítky charterových lodí, trajekty i výletní plavidla. Vzniká tak nepřehledná situace, kterou nikdo účinně nekoordinuje.

Video  Česká policistka sloužící v Chorvatsku: Tragédie, jakou jsme nezažili! Jak často tam bourají lodě? 
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Dujmović zdůraznil, že zaměstnanci přístavu odvádějí maximum, jejich možnosti jsou ale omezené. Část plavidel totiž podle něj svůj pohyb nikomu nehlásí.

Zkušený kapitán popsal, že posádky velkých trajektů musejí pravidelně zpomalovat nebo měnit kurz kvůli menším lodím, jež jim vplouvají přímo před příď. „Velkou lodí se snažíme vyhnout každé plachetnici. Kdybychom to nedělali, už dávno by jich bylo spousta přejetých,“ popsal.

Podle něj mnozí rekreační kapitáni nerespektují základní pravidla plavby. Někteří se dokonce přibližují k trajektům jen proto, aby si pořídili fotografie na sociální sítě. Za velmi nebezpečné označil také vodní taxi, jež často projíždějí těsně před trajekty i s plně obsazenou palubou.

Navrhoval změny, nic se nestalo

Dujmović už v roce 2022 navrhoval zavedení oddělených plavebních koridorů ve Splitských vratech, jasně vyznačených tras pro menší plavidla i častější kontroly přístavního kapitanátu. Domníval se, že právě důslednější dohled by mohl podobným nehodám zabránit.

Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy.
Zkušený námořník promluvil o lodní nehodě, která stála život 4 Čechy.
Při srážce lodí v Chorvatsku zemřeli Petr a Jiřina.
Katamarán Krilo Eclipse
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli 4 Češi.

Témata:
loděčešiprovozkapitánsmrtelná nehodaChorvatskosmrtkatastrofaŠoltaplachetniceVrataBračKorčulanehoda
Štepánka Grofová
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