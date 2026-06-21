V Tyrolsku se zřítil český paraglidista: Při přistání narazil do svahu

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
21. června 2026
09:43

V rakouském Tyrolsku se v sobotu 20. června odpoledne zranil 54letý paraglidista z Česka, informovala rakouská média.

Neštěstí se stalo nedaleko jedné z lanovek vedoucích z obce Niederau, když se paraglidista chystal na přistání. Z nejasných důvodů ale narazil do svahu v louce a poranil si záda a kotník. Vrtulník ho odvezl do nemocnice z Kufsteinu.

Není vyloučené, že na padáku během letu vznikl technický problém s řídící šňůrou.

 

 

 

Témata:
čechzraněníparaglidistaČeskoTyrolskoKufsteinparaglidingNiederau
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