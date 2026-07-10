Do areálu firmy vyjížděla záchranka i policisté kolem šesté ráno. „Na místě jsme bohužel zjistili, že následky střetu byly u sražené osoby tragické, osoba jim na místě podlehla,“ řekla policejní mluvčí Barbora Kunešová.
Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče vozíku (60) negativní. „Žena utrpěla mnohočetná zranění neslučitelná se životem, a lékařka tak konstatovala smrt,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
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