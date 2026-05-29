K pekárně vyjížděli hasiči ze stanice v nedalekých Nýřanech hodinu před čtvrteční půlnocí. Když dorazili na místo, zjistili, že situace je mnohem vážnější, než jim bylo nahlášeno. „Žena měla obě nohy uvězněné v násypce na těsto, na kterou navazoval dopravník,“ řekl mluvčí hasičů Michal Holeček.
Složité vyproštění
Žena zažívala neskutečnou bolest a dokonce i omdlévala. Hasiči se rychle pustili do práce, ale to nebylo vůbec jednoduché. „Celý mechanismus jsme museli rozebrat, aby bylo možné ženu bezpečně vyprostit. Bylo nutné precizně sesynchronizovat uvolňování motorů s postupným vytahováním nohou z násypky,“ vysvětlil Holeček.
Záchrana ženy trvala zhruba hodinu a půl. Pak se jí ihned ujali záchranáři. „Ve stabilizovaném stavu se středně těžkým úrazem obou dolních končetin jsme jí převezli do zdravotnického zranění,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
Čistila stroj
Policie už se případem zabývá a šetří ho jako pracovní úraz. „Z dosud zjištěných informací vyplývá, že žena čistila pracovní stroj a při tom se jí dovnitř dostaly obě nohy,“ uvedla Eva Červenková. Kvůli zraněné nemohli policisté provést u zraněné ženy dechovou zkoušku na alkohol a tak nařídili odběr krve.
