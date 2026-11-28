K vidění je tu stovka exponátů. Hlavním lákadlem jsou kompletní originální kostýmy. „Zapůjčili nám je z Barrandova a dominuje jim především originál kouzelné buřinky,“ prozradil ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl.
V jednom ze sálů je také naaranžovaná pracovna slavného autora a scénáristy Oty Hofmana včetně psacího stroje, na kterém příběhy Pana Tau vznikaly. K vidění jsou tu i fotografie z natáčení 3. řady seriálu. Ten se točil v letech 1977 až 1978 na domažlickém náměstí.
Unikátní dokument
Je tu i dobový obývací pokoj, kam si lidé sednou a mohou nasát atmosféru tehdejších časů, kdy před lety v klidu domova sledovali televizi. „V ní totiž běží krátký unikátní německý dokument z natáčení seriálu s českým dabingem, který nebyl nikdy uveden v televizi a tak ho u nás lidé uvidí poprvé,“ řekl Nejdl.
Výstava věnovaná Panu Tau připomíná hned dvě jubilea. „Šedesát let od vzniku 1. dílu a nedožité 101. narozeniny jeho představitele Otty Šimánka. Právě jeho herectví a mistrovská pantomima vtiskly mlčenlivému gentlemanovi jedinečný půvab,“ dodal Nejdl.
Slavný producent i seriál
Pan Tau je československo-německý seriál, jehož první díl vznikl v roce 1966 v koprodukci s italským producentem Carlem Pontim. Měl tři řady. Třetí se točila v Domažlicích a vznikl z ní celovečerní film Od zítřka nečaruji.
Druhá patně lidem nejvíce utkvěla v paměti. Pan Tau se vrátil z ostrova domů. Hráli zde známí umělci Vladimír Menšík a František Filipovský.
„První řada mnohým lidem unikla. Točila se mezi lety 1969 až 1972 a hráli zde Jan Werich a Pavel Landovský. A kvůli těmhle dvěma se seriál po prvním odvysílání zavřel do archivu a lidé ho mohli vidět zase až po sametové revoluci,“ objasnil Nejdl.
Záhad jména
Co vlastně znamená Tau? Jméno slavné pohádkové postavy pochází z řecké abecedy - jde o 19. písmeno Τ. Tvůrci Ota Hofman a Jindřich Polák ho vymýšleli v legendární pražské umělecké kavárně Slavia a vybrali ho proto, že bylo krátké a snadno zapamatovatelné. Jiný hlubší význam v tom prý není. Pro zvukomalebnost k němu přidali slůvko oslovení »pan«. Tau ale například v němčině, a s německou koprodukcí se seriál natáčel, znamená rosa, v egyptské mytologii slovo tau označuje mystické slunce.
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