Táta od rodiny se zasekl v eskalátoru a zemřel: Nikdo z kolemjdoucích nepomohl!

Autor: Kamil Morávek - 
18. května 2026
17:05

V americkém městě Somervile došlo k naprosto zbytečné tragédii. Tatínek Steven McClusky (†40) zemřel po pádu na eskalátoru. Oblečením se totiž zachytil ve spodní části zařízení. Kolem prošlo hned několik lidí, nikdo mu však z pasti nepomohl.

K neštěstí došlo ve stanici metra. Steven na konci eskalátoru ztratil pevnou půdu pod nohama a upadl. Jeho bunda se zamotala do mechanismu a to tak nešťastně, že se muž svépomocí nemohl zvednout. Oblečení se mu kolem těla začalo  postupně utahovat a začalo mu překážet ve volném dýchání.

Bundu si samozřejmě snažil sundat, bohužel však bez úspěchu. Utažené oblečení mu postupně úplně zamezilo v pohybu. Než se na místo dostal člen personálu metra a stiskl nouzovou brzdu eskalátoru, uběhlo prý okolo 20 minut.

Během této doby ho však podle záznamů z bezpečnostních kamer obešlo hned několik lidí, kteří si o život bojujícího muže vůbec nevšímali. Jedna ze skupinek v záznamu dokonce nastoupila na eskalátor, při pohledu na muže vespod se však zase otočila a odešla.

Rodina v slzách

Zaměstnanec metra po vypnutí zařízení na místo zavolal záchranáře. Ti Stevenovi poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice. Bohužel však po deseti dnech v kómatu zemřel.

Stevenova snadno zabránitelná smrt byla pro jeho blízké nepředstavitelnou ránou. „Ze všeho nejvíc na světě miloval své dva syny. Být tátou naprosto zbožňoval a rodina pro něj byla celý svět,“ popsal deníku Daily Star Stevenův otec.

Přepravní společnost spravující stanici vyzvala veřejnost, aby v podobných situacích nenechávala lidi v nesnázích. Mužova sestra však doufá, že i oni přijmou část zodpovědnosti. „Hlavně nechci, aby tvrdili, že to vůbec nebyla jejich vina,“ popsala. Vyšetřování incidentu zatím stále probíhá.

Bozena Vildmanova ( 18. května 2026 18:06 )

Pokud se člověka nehoda netýká, tak na pomoc kašle. Lidé jsou k sobě velmi lhostejný, to nese i doba!

super1 ( 18. května 2026 17:54 )

A tím jste chtěla říct co? Připadá vám to vtipné?

smuclerova ( 18. května 2026 17:39 )

Viník je přece zřejmý - pročpak již eskalátor není alespoň ve vyšetřovací vazbě 😨 ,hrozí ovlivňování svědků .... ba i útěk, do šrotu 🙁

