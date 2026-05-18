Táta od rodiny se zasekl v eskalátoru a zemřel: Nikdo z kolemjdoucích nepomohl!
V americkém městě Somervile došlo k naprosto zbytečné tragédii. Tatínek Steven McClusky (†40) zemřel po pádu na eskalátoru. Oblečením se totiž zachytil ve spodní části zařízení. Kolem prošlo hned několik lidí, nikdo mu však z pasti nepomohl.
K neštěstí došlo ve stanici metra. Steven na konci eskalátoru ztratil pevnou půdu pod nohama a upadl. Jeho bunda se zamotala do mechanismu a to tak nešťastně, že se muž svépomocí nemohl zvednout. Oblečení se mu kolem těla začalo postupně utahovat a začalo mu překážet ve volném dýchání.
Bundu si samozřejmě snažil sundat, bohužel však bez úspěchu. Utažené oblečení mu postupně úplně zamezilo v pohybu. Než se na místo dostal člen personálu metra a stiskl nouzovou brzdu eskalátoru, uběhlo prý okolo 20 minut.
Během této doby ho však podle záznamů z bezpečnostních kamer obešlo hned několik lidí, kteří si o život bojujícího muže vůbec nevšímali. Jedna ze skupinek v záznamu dokonce nastoupila na eskalátor, při pohledu na muže vespod se však zase otočila a odešla.
Rodina v slzách
Zaměstnanec metra po vypnutí zařízení na místo zavolal záchranáře. Ti Stevenovi poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice. Bohužel však po deseti dnech v kómatu zemřel.
Stevenova snadno zabránitelná smrt byla pro jeho blízké nepředstavitelnou ránou. „Ze všeho nejvíc na světě miloval své dva syny. Být tátou naprosto zbožňoval a rodina pro něj byla celý svět,“ popsal deníku Daily Star Stevenův otec.
Přepravní společnost spravující stanici vyzvala veřejnost, aby v podobných situacích nenechávala lidi v nesnázích. Mužova sestra však doufá, že i oni přijmou část zodpovědnosti. „Hlavně nechci, aby tvrdili, že to vůbec nebyla jejich vina,“ popsala. Vyšetřování incidentu zatím stále probíhá.
Pokud se člověka nehoda netýká, tak na pomoc kašle. Lidé jsou k sobě velmi lhostejný, to nese i doba!