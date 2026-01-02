Organizace pomáhá sociálně slabým rodinám dvacet let, nyní potřebovala pomoci sama. „Stal se zázrak, je to opravdu neuvěřitelné,“ řekla pro server novinky.cz ředitelka organizace Michaela Stehlíková.
Přispívali i klienti
Na účtě neziskovky je v tuto chvíli více než 5,4 milionu. Takovou sumu poskládalo více než 2500 drobných přispěvatelů. Mezi nimi byli kromě známých osobností i samotné klienti.
„Někteří z nich natočili video, kde hovoří o poskytnuté pomoci. Jiní čekali, až jim přijdou složenky. My jsme je od toho samozřejmě odrazovali, ať si to schovají pro sebe. Nicméně to byly velmi silné momenty,“ podotkla Stehlíková. Organizace se věnuje rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem, lidem bez domova i dalším potřebným.
Účetní už nechce peníze ani vidět
Podle ředitelky zaútočili na organizaci kyberšmejdi skutečně promyšleným podvodem. „Útočníci kontaktovali naši zaměstnankyni z podvrženého policejního čísla. Předložili falešné dokumenty, včetně policejních záznamů a potvrzení České národní banky. Během stresujícího telefonátu ji přesvědčovali, aby odeslala platby ve výši pěti milionů a tří set tisíc,“ popsala Stehlíková.
S účetní po dohodě rozvázali pracovní poměr. „Kolegyně už nechce pracovat s financemi,“ podotkla ředitelka. Případ nadále vyšetřují policisté.
VIDEO: Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025)
Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025) PČR