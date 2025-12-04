„Útočníci vydávající se za policisty zmanipulovali naši ekonomku k převodu 5,3 milionu korun na údajně bezpečné účty,“ říká zakladatelka a ředitelka Tady a Teď o.p.s. Michaela Stehlíková.

Ztráta je pro ně likvidační. I když událost ihned nahlásili, peníze zpět nedostanou. „Jednala pod tlakem, nechala se zmanipulovat velmi sofistikovaným způsobem. V takové situaci dochází k tzv. tunelovému vidění, běžné reakci při psychologickém nátlaku, kdy se pozornost zužuje a racionální kontrola je omezená,“ vysvětluje jednání své podřízené Stehlíková, která všechny ostatní organizace chce tímto varovat.

Místopředsedkyně SVJ z Klatov „vybílila“ sousedům účet: Uvěřila, že je v ohrožení

Ilustrační foto

Vypsali sbírku

V Plzni není žádná jiná služba, která by dokázala převzít jejich práci v takové šíři. Neziskovka proto vypsala sbírku, aby mohla ve své činnosti pokračovat.

„Dali jsme mladým naději na lepší budoucnost bez dluhů z dětství. Chceme v tom pokračovat, zůstat oporou našim klientům a klientkám na jejich cestě k důstojnému životu,“ dodala Stehlíková.

16,5 milionu utratila za hazard a drogy: Podvodnice ovládla mobily a vybílila konta

Ilustrační foto

Pomohli Kristýně

Tady a Teď za 21 let pomohlo stovkám rodin s dětmi. Mezi nimi byla i Kristýna (28) z Plzně se svými třemi dětmi. Všichni žili ve špatných bytových podmínkách a byli ve špatné finanční situaci.

„Zajistili jsme jim vhodné bydlení. Naučili jsme ji jednat s úřady. Získává od nás občasnou potravinovou pomoc. Dostává se jí od nás ale i psychické podpory a podařilo se nám do rodiny sehnat také dobrovolnici – studentku speciální pedagogiky, která se věnuje synovi, jenž má silné ADHD,“ přidává jeden z příběhů Stehlíková.

VIDEO: Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025)

Video
Video se připravuje ...

Falešný policista i falešný bankéř zmátli i obezřetnou ženu a vytáhli z ní milion korun. (říjen 2025) PČR

Fotogalerie
3 fotografie
Michaela Stehlíková založila neziskovku Tady a Teď před 21 lety.
Michaela Stehlíková založila neziskovku Tady a Teď před 21 lety.
Autor: organizace Tady a Teď