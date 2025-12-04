Mrtvolu ženy (†24) a muže (†29), kteří si tu měli pronajmout pokoj v druhém patře, našel uvnitř sauny svědek ve čtvrtek dopoledne. Co se v místě stalo, ale zatím netuší pořádně ani policie.
Žena se v době jejich příjezdu údajně nacházela už v pokoji mimo saunu, tam ji mětl vytáhnout svědek. Tělo muže bylo stále v sauně.
Už tu jeden zemřel!
V tomto podniku přitom už k jednomu úmrtí došlo. V červenci 2024 zde zemřel muž. Vyšetřování ukázalo, že bez cizího zavinění.
Blesk.cz kontaktoval majitele sauny. „Ode mě neuslyšíte více jak od policie. Já jsem tam nebyl,“ odvětil otřeseným hlasem a hned zavěsil.
„Můžeme potvrdit, že jsme přijali oznámení o nálezu dvou mrtvých osob. Na místo byl vyslán koroner. Příčina smrti je v šetření,“ říká policejní mluvčí Michaela Raindlová.
K události vyjížděli i záchranáři s dvěma sanitkami, vozem s lékařkou a inspektor provozu. „V objektu sauny byly nalezeny dvě osoby bez známek života a při bližším ohledání byly zjištěny u obou jisté známky smrti, tudíž naše lékařka konstatovala exitus a na místo byl povolán koroner,“ konstatoval mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
