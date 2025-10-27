Po střelbě ve Smržovce přišli Josef (14) a Karolína (17) o rodiče: Dojemný vzkaz zemřelým
Třesklo několik výstřelů a ve Smržovce na Jablonecku zůstali dva mrtví – muž (†62) a jeho manželka (†60). K zemi se skácel i údajný útočník Manfréd K. (†81), zbraň měl obrátit proti sobě. Děti zavražděného páru Josef (14) a Karolína (17) zůstali ze dne na den sami! Dojemné vzkazy posílají i někteří lidé na sociálních sítích.
Tragická událost se stala na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve čtyřtisícové Smržovce 16. října krátce před 14:00. Policisté po příjezdu na místě našli muže a ženu středního věku mrtvé a podezřelého, těžce zraněného seniora. Podezřelý muž zemřel v nemocnici.
O své rodiče tak přišli Jozef a Karolína. „Ze dne na den zůstali sami, bez zázemí a jistoty, kterou pro ně rodina představovala. Aby mohli dokončit školu a postupně se postavit na vlastní nohy, rozhodlo se město zorganizovat finanční pomoc,“ napsalo město Velké Hamry ve vyjádření.
Dojemný vzkaz nechali na sociálních sítích i někteří z těch, kteří se s rodinou znali osobně. „Měl jsem tě rád! Od malička jsme se znali. To tys mě, jako můj starší kamarád, vedl poprvé 1.9. do první třídy. Nikdy na tebe nezapomenu,“ napsal směrem k zavražděnému muži jeden z komentujících. „(...) Je mi to líto, znala jsem rodiče, hlavně taťku z dětství,“ napsala další z uživatelek.
Podle bratra Adolfa zřejmě za Manfrédovým činem mohly být psychické problémy. „Jeho bývalá přítelkyně Lenka umírala, ležela dva měsíce v nemocnici. Našli jí nádor na mozku,“ řekl Blesku. Adolf prozradil, že mezi Manfrédem a příbuznými ženy vznikl problém s rozdělením jejího majetku. I když šlo o bývalou přítelkyni, vztah měla s Manfrédem podle bratra dobrý.
„Lenka zemřela ve středu. Měl toho dost, asi jim zavolal a vylákal je, aby přijeli pro nějaké její věci. A zastřelil je. Muselo mu přeskočit,“ řekl pan Adolf. Podle vyšetřovatelů nejspíš Manfréd po krvavém činu obrátil zbraň sám na sebe. Ve středu zraněním podlehl. Vyšetřování policie pokračuje.
