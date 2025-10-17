Bratr střelce ze Smržovky Adolf pro Blesk: Manfrédovi se něco zlomilo v hlavě
Třesklo několik výstřelů a ve Smržovce na Jablonecku zůstali dva mrtví – muž (†62) a jeho manželka (†60). K zemi se skácel i útočník Manfréd K. (81), zbraň měl obrátit proti sobě. Blesk mluvil s jeho bratrem Adolfem K. (84), který čtvrteční tragédii nemůže pochopit.
„On byl vždycky šikovný, pomáhal lidem, dělal s vodou, čerpadla, instalace. Nikdy by mě nenapadlo, že by dokázal něco takového. Jen vím, že se mu v poslední době všechno sesypalo,“ popsal, že by za útokem mohly být psychické problémy.
„Jeho bývalá přítelkyně Lenka umírala, ležela dva měsíce v nemocnici. Našli jí nádor na mozku. No a byly tam problémy s majetkem v jejím bytě v Desné a s jejími příbuznými. To ještě žila. Hrozně to s ním otřáslo,“ řekl bratr střelce. Sice prý šlo o bývalou přítelkyni, stále se podle něj i sousedů navštěvovali. Znamená to, že senior chtěl svoji lásku pomstít kvůli tahanicím o majetek?
„Lenka zemřela ve středu. Měl toho dost, asi jim zavolal a vylákal je, aby přijeli pro nějaké její věci. A zastřelil je. Muselo mu přeskočit,“ řekl pan Adolf. Kriminalisté byly v domě, kde Manfréd K. žil, i celý včerejšek.
Umřel mi brácha Pepík
Na místo činu včera dorazili i příbuzní obětí. „Umřel mi brácha. Pepík byl skvělý kluk. Nechápu, co se tam stalo. Nevím, proč sem s manželkou jeli,“ řekl bratr zavražděného s tím, že expřítelkyně Manfréda byla jejich sestřenice.
Kde vzal střelec zbraň, policie zjišťuje. „Byla nelegálně držená,“ řekla jen policistka Dagmar Sochorová. „Že měl pistoli, o tom nikdo nevěděl. Mohl si ji klidně vyrobit sám, byl hodně šikovnej. Asi mu to všechno vlítlo do hlavy, nevím,“ dodal bratr vraha.
Podle sousedky, která bydlí hned vedle, muselo jít o zkrat. „Ještě ve čtvrtek ráno jsem ho potkala při venčení psů. Pozdravili jsme se a byl úplně v pohodě. Nechápu to,“ řekla žena, která věděla o zdravotních potížích sousedovi expřítelkyně. „Ti mrtví byli od ní. Vím, že si přijeli si pro nějaké věci,“ dodala.
Pro vraha přiletěl vrtulník
Tragédie se odehrála ve Smržovce ve Vrchlického ulici ve čtvrtek kolem druhé hodiny odpoledne. Záchranná služba měla na místě čtyři posádky včetně letecké. Dva lidé utrpěli smrtelná zranění. „Třetího jsme s těžkým poraněním letecky transportovali na traumacentrum do Liberce,“ řekl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Asi nenažraní příbuzní, známe to všichni.