Střelec ze Smržovky zemřel v nemocnici: Manfréd měl zabít dva lidi!
Jednaosmdesátiletý Manfréd, kterého kriminalisté podezírají ze zastřelení dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku, ve středu zemřel. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Klára Jeníčková. Senior byl hospitalizovaný v Liberci s těžkým zraněním, záchranáři ho tam letecky přepravili minulý týden ve čtvrtek po násilném činu.
Pokračují standardní úkony trestního řízení, byly vyžádány znalecké posudky a odborné vyjádření v souvislosti s touto událostí, uvedla Jeníčková. Případ policisté vyšetřují jako vraždu.
Tragická událost se stala na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve čtyřtisícové Smržovce 16. října krátce před 14:00. Policisté po příjezdu na místě našli muže a ženu středního věku mrtvé a podezřelého, těžce zraněného seniora. Server iDNES.cz. minulý týden uvedl, že po střelbě se podle souseda muž pokusil o sebevraždu. S oběťmi se znal, podle sousedů šlo o rodinné příslušníky. Střelnou zbraň zajištěnou na místě činu držel podle policie nelegálně.
Podle bratra Adolfa zřejmě za Manfrédovým činem mohly být psychické problémy. „Jeho bývalá přítelkyně Lenka umírala, ležela dva měsíce v nemocnici. Našli jí nádor na mozku,“ řekl Blesku. Adolf prozradil, že mezi Manfrédem a příbuznými ženy vznikl problém s rozdělením jejího majetku. I když šlo o bývalou přítelkyni, vztah měla s Manfrédem podle bratra dobrý.
„Lenka zemřela ve středu. Měl toho dost, asi jim zavolal a vylákal je, aby přijeli pro nějaké její věci. A zastřelil je. Muselo mu přeskočit,“ řekl pan Adolf. Podle vyšetřovatelů nejspíš Manfréd po krvavém činu obrátil zbraň sám na sebe. Ve středu zraněním podlehl.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.