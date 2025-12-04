Koncem srpna si žena (50) odkázaná na invalidní vozíček pozvala domů muže, kterého poznala na internetu. Netušila, že ji bude pravidelně odírat o peníze a dokonce jí i fyzicky ublíží. Ani to, že se s ní seznámil pod falešným jménem.

Hned při první návštěvě jí a její mámě slíbil nakoupit. Jenže s nákupem a ani se 14 tisícovkami, které vzal důchodkyni z peněženky, se už nevrátil.

Krádeže peněz matka ohlásila na policii, muž ale vše popřel. Co hůř, opět se vydal za ženami do bytu a při tom, co jim namlouval, že opravdu nic neukradl, sebral dalších devět tisíc! Dcera upoutaná na vozíček mohla pouze přihlížet…

Falešný policista

Osamocené nemocné ženy byly pro lumpa příliš lákavou a snadnou kořistí, než aby je nechal už být. Vymyslel tak šílenou fintu: Svou opravdovou přítelkyni (35) a dalšího komplice (39) poslal k ženám, měli předstírat, že jsou policisté, kteří vyšetřují krádeže peněz. Komplic se pro větší důvěryhodnost převlékl i do policejní uniformy!

„Tvrdili jim, že zajišťují otisky prstů z věcí, jichž se mohl pachatel dotknout,“ řekl kriminalista Radovan Dubový. Po jejich odchodu byly ženy chudší o další věci za zhruba 35 tisíc…

Ztratil zábrany

Šéfa gangu začátkem listopadu odsoudili za jiné trestné čina na čtyři roky do vězení, než nastoupil, naznal, že už nemá co ztratit a znova se vydal k invalidní dceři a její staré mámě. Tentokrát se ale neštítil použít hrubé násilí.

„Maminku povalil ve dveřích k zemi a dceru strhl z vozíčku při rvačce o její mobil. Zmizel s ním i s dalšími 10 tisíci. Do bytu vnikl násilím v termínu, kdy brala matka penzi,“ uvedl kriminalista Dubový.

Policie v krátké době všechny tři zatkla, důvěru v lidi ale bude máma s dcerou hledat dlouho….

Jedne z gaunerů se na chodbě domu, kde ženy bydlely, převléká do policejní uniformy. Asistuje mu družka šéfa gangu.
