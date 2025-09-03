Už dříve čtyřikrát soudně trestaný recidivista úřadoval od září do listopadu 2024 v Jihlavě. Vůbec mu přitom nevadilo, že byl v podmínce. „Ve všech předchozích případech se jednalo o podvody, nabízel jsem výhodné investice a tak,“ uvedl Leščyšyn ve středu před soudem v Brně.
Vůči již pátému nástupu do vězení, kam ho poslal okresní soud v Jihlavě, se ale bránil. Čtrnáct měsíců a nahrazení vzniklé škody se mu zdálo příliš. Prostřednictvím svého advokáta se snažil zpochybnit důkazy i verdikt jihlavského soudu a obrátil se ke Krajskému soudu v Brně, tam ale dostal studenou sprchu.
„Krajský soud neshledal žádné pochybení u soudu prvního stupně a plně se ztotožnil s jeho závěry. Je nutné si uvědomit, že obžalovanému hrozil až tříletý trest a byl v podmínce, takže verdikt nebyl nijak přísný, ale naopak mírný,“ zdůraznila soudkyně Šárka Dufková. Rozsudek je pravomocný, nelze se proti němu odvolat.
VIDEO: Kriminalisté dopadli falešného policistu.
