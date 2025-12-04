Recidivista se dopustil snad všeho: Vyhýbyl se vězení, zbil expřítelkyni a s drogami ujížděl policistům
Tak s tímhle výtečníkem (49) policisté trefili jackpot. Kriminálník se dopustil snad všeho, na co si člověk vzpomene. Nejdřív zmlátil svou bývalou přítelkyni, potom řídil přes zákaz, byl celostátně hledaný, měl u sebe drogy, ohrožoval okolí, odmítl dechovou zkoušku a vyhýbal se nástupu do vězení. Všechno stihl porušit během hodiny!
Nebezpečné fiasko odstartoval telefonát na tísňové lince 29. listopadu. Policistům přišlo oznámení, že za ženou přišel bývalý přítel a fyzicky ji napadl. Následně nasednul do auta a z místa ujel. Naštěstí se přepadené nestalo nic vážného. Policie zjistila potřebné informace o vozidle a vyhlásila po něm pátrání.
Jedna z hlídek si podezřelého auta všimla a vyjela za ním s pokyny k zastavení. Řidič nereagoval, dokonce zrychloval a snažil se policistům ujet, čímž ohrožoval okolí. U obce Zvěrkovice se prchajícímu vozidlo vymklo kontrole a vjel s ním do křoví. Pak se zarazil o strom a nedokázal se znovu rozjet. Vyskočil a chtěl utéct po svých. Policisté ho zadrželi.
Po prohledání bylo jasné, proč se snažil utéct. Našli u něj podezřelé látky, nejspíše se jednalo o pervitin a marihuanu. Recidivista odmítl podstoupit dechovou zkoušku, test na drogy i lékařské vyšetření.
Pachatel má za sebou nespočet trestných činů a měl za ně jít do vězení. Místo toho se nástupu vyhýbal, proto po něm bylo vyhlášené celostátní pátrání. Policie ho v poutech odvedla do cely. Nezodpovědný muž má zákaz řízení až do roku 2031 a do vězení nejde poprvé, sdílela policie na webu.
Zase nějakej krasavec, volič ODS 🤦🏻