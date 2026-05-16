Ve vítkovické se zaměřili při rekonstrukci na komfort rodiček i jejich rodin. Zatímco mnohde se novopečené maminky mačkají v pkojích po třech, porodnice nyní při rekonstrukcích dbají na maximální pohodlí rodičky a dítěte. Mimo tří samostatných porodních sálů tak přibyl i nadstandardní porodní apartmán.
„Jedna část slouží pro samotný porod, druhá jako zázemí pro doprovod. Dvoupokojové řešení dává rodině možnost být spolu, ale zároveň mít každý svůj prostor,“ popsala novinku na oddělení vrchní sestra Dana Cechelová.
Jako první miss
Modernizace zahrnuje i nové vybavení. V porodnici přibyl porodní gauč, který rozšiřuje možnosti polohování rodičky v průběhu porodu. Jako první tu přivedla na svět prvorozeného syna první česká vicemiss z roku 2019 Sára Krajíčková rozená Lyčková (26).
První česká vicemiss z roku 2019 Sára Krajíčková rozená Lyčková v Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice Karel Janeček
„Oba jsme zdraví. O maminky a novorozence se tu všichni příkladně starají. Porod byl docela rychlý a zvládli jsme ho úspěšně,“ usmívala se jen pár minut příchodu Leona na svět maminka Sára.
Tři Sestry roku
V porodnici pečují o ženy tři zdravotnice, nositelky prestižních titulů Sestra roku. Vladimíra Majdyšová, je vítězka kategorie Sestra veřejnosti 2025, Nikola Prošková vítězka kategorie Sestra veřejnosti 2023) a Petra Chromková vítězka kategorií Nejlepší porodní asistentka a Sestra veřejnosti 2018.
V nemocnicích v regionu přišlo na svět vloni 8 213 dětí a o rok dříve to bylo 8 568 dětí. Porodnic je tu celkem deset.