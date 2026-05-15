Řidič naboural luxusní sporťák: Ferrari nechal v příkopu u dálnice a utekl
Luxusní ferrari skončilo po nehodě u švýcarského Lenzburgu zdemolované v příkopu vedle dálnice. Policisté po příjezdu našli jen opuštěný sportovní vůz a desítky metrů zničeného plotu. Řidiče našli až doma a odmítl vypovídat.
Na dálnici A1 poblíž švýcarského města Lenzburg se ve středu nad ránem odehrála dramatická nehoda. Červené ferrari vyletělo z vozovky, prorazilo ochranný plot pro zvěř a skončilo těžce poškozené v příkopu vedle silnice. Policii kolem půl šesté ráno kontaktoval jiný řidič. U dálnice ve směru na Bern si všiml opuštěného sportovního vozu. Když hlídka dorazila na místo, našla zdemolované Ferrari F12 Berlinetta, majitel auta ale nikde nebyl.
Vyšetřovatelé zjistili, že vůz sjel z rovného úseku dálnice a při nehodě zničil více než 50 metrů ochranného oplocení. Ferrari nakonec zastavil až příkop vedle silnice. Škoda zatím nebyla vyčíslena, jen samotný vůz přitom stojí v přepočtu kolem 6,7 milionu korun.
Policie našla řidiče doma
Hlídka později vyrazila k majiteli auta. Němce (57) žijícího ve švýcarském Aargau našla doma. „Sedmapadesátiletý muž nebyl zraněn a využil svého práva nevypovídat,“ uvedli policisté. Proč řidič na tomto nenáročném úseku dálnice vyjel vpravo z vozovky, tak zatím není jasné.
Policie mu odebrala řidičský průkaz a nařídila odběr krve i moči. Výsledky testů zatím nejsou známé. Vyšetřovatelé momentálně pracují s verzí, že šlo o nehodu bez účasti dalšího auta.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.