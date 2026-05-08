Převrácené auto v potoce na Prachaticku: V nemocnici skončilo i dítě
Vážná nehoda uzavřela ve čtvrtek 7. května dopoledne silnici mezi Bavorovem a Netolicemi na Prachaticku. Škoda Fabia po vyjetí ze zatáčky narazila do stromu a převrátila se do potoka. Ve voze cestoval řidič, žena a malé dítě. Všichni skončili v nemocnici.
Na místě zasahovali policisté, záchranáři i hasiči. Škodovka vyjela po projetí pravotočivé zatáčky mimo silnici, narazila do stromu a převrátila se na střechu do přilehlého potoka. Ve voze cestoval muž (42), žena a malé dítě.
„Řidiče, jeho spolujezdkyni a malé dítě se podařilo včas dostat z vozidla dvěma mužům, kteří si ho naštěstí všimli, když projížděli kolem,“ popsala policejní mluvčí Martina Joklová.
Všichni tři utrpěli zranění a záchranáři je převezli do nemocnice na traumatologii. Jak vážná jejich zranění jsou, policie zatím neupřesnila.
Okolnosti nehody teď vyšetřují dopravní policisté. Jasné zatím není ani to, proč řidič ze silnice vyjel. Jednou z prověřovaných verzí je podle policie mikrospánek.
