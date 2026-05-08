Zločinci přepadli banku: Rukojmí našli v trezoru, pachatelé zmizeli

Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Aktualizováno -
8. května 2026
15:51
Autor: ČTK - 
8. května 2026
11:45

Ozbrojený incident v německém Sinzigu skončil bez zranění rukojmích. Policie po několikahodinovém zásahu osvobodila dva lidi zadržované v pobočce banky Volksbank, pachatelé ale mezitím uprchli. Kvůli akci uzavřely úřady část města a na místě zasahovaly speciální jednotky i vyjednávací tým.

Policie nalezla nezraněné dva lidi, kteří byli podle všeho zajati jako rukojmí v pobočce banky Volksbank ve městě Sinzig na západě Německa. Po prohledání budovy nikoho jiného neobjevila, pachatelé z místa činu utekli, píší agentury DPA a AFP s odvoláním na policejní prohlášení. U incidentu od rána zasahoval velký počet bezpečnostních složek. Policie dříve uvedla, že mezi rukojmími zřejmě nebyli klienti banky. Jedním ze zajatých podle ní byl řidič vozidla, které převáželo peníze.

Speciální policejní jednotky pronikly do pobočky banky v centru města a budovu prohledali, přičemž dva lidi osvobodili. „Pachatel nebo pachatelé opustili místo činu dosud neznámým způsobem hned poté, co tyto osoby uzavřeli do trezoru,“ uvedla podle AFP policie v prohlášení.

Policie o incidentu dostala hlášení v devět hodin ráno a v okrese Ahrweiler zahájila rozsáhlý zásah. Bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelé uzavřené oblasti dostali pokyn nevycházet ven, lidem mimo ni však podle policie nehrozilo nebezpečí.

„V současnosti se domníváme, že uvnitř banky je několik pachatelů a rukojmích,“ uvedla podle agentury Reuters policie v původním prohlášení. Policejní mluvčí Jürgen Fachinger podle DPA z taktických důvodů odmítl počet lidí v bance i další postup policistů upřesnit.

Zásah pokračoval do odpoledne a situace podle mluvčího zůstávala neměnná. V té době neuvedl, zda byla policie s pachateli v kontaktu. Na místě byly speciální policejní jednotky včetně vyjednávacího týmu.

Úřady připravily stanoviště první pomoci s pojízdnými lehátky, uvedla reportérka DPA na místě. Zásahové složky se připravovaly na krizový scénář. Podle policejního mluvčího šlo čistě o preventivní opatření.

Sinzig leží ve spolkové zemi Porýní-Falc přibližně 26 kilometrů od Bonnu.

Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.
Policie zasahovala u banky Volksbank v německém Sinzigu.

Témata:
pátránítrezornezraněnidva pachatelépolicieNěmeckobankaPorýní-FalcVolksbankrukojmíSinzig
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

cesky obcan ( 8. května 2026 14:41 )

Antibabiš tým má nějak zpoždění..... 😃 😃 😃 😃 😃

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

A je to konečně tady! Zvrat v životě Kate po léčbě s rakovinou
A je to konečně tady! Zvrat v životě Kate po léčbě s rakovinou
Aha!
Je k vám vidět? Vytvořte si soukromí pomocí růží nebo jedlého plotu z ovoce
Je k vám vidět? Vytvořte si soukromí pomocí růží nebo jedlého plotu z ovoce
Dáma.cz
Z kapačky jsem si udělala exotický koktejl. Betty (21) bojuje s rakovinou vaječníků humorem
Z kapačky jsem si udělala exotický koktejl. Betty (21) bojuje s rakovinou vaječníků humorem
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Toxoplazmóza, hantavirus, salmonelóza: Čím vším vás může nakazit domácí mazlíček?
Moje zdraví
Známá automobilka propustí každého desátého zaměstnance. V nevytížené továrně navíc sloučí linky
Známá automobilka propustí každého desátého zaměstnance. V nevytížené továrně navíc sloučí linky
e15
Co dělají první mistři Trpišovského Slavie: posilovna, TOP ligy i kariéra, která rychle uvadla
Co dělají první mistři Trpišovského Slavie: posilovna, TOP ligy i kariéra, která rychle uvadla
iSport
Vede vládu Babiš nebo Macinka? Premiér se čím dál víc ukazuje jako slabý a manipulovatelný
Vede vládu Babiš nebo Macinka? Premiér se čím dál víc ukazuje jako slabý a manipulovatelný
Reflex
Město, kde vývar zachránil svobodu. Delikátní chutě Ženevy se mísí s historií
Město, kde vývar zachránil svobodu. Delikátní chutě Ženevy se mísí s historií
Lidé a země