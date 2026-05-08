Zločinci přepadli banku: Rukojmí našli v trezoru, pachatelé zmizeli
Ozbrojený incident v německém Sinzigu skončil bez zranění rukojmích. Policie po několikahodinovém zásahu osvobodila dva lidi zadržované v pobočce banky Volksbank, pachatelé ale mezitím uprchli. Kvůli akci uzavřely úřady část města a na místě zasahovaly speciální jednotky i vyjednávací tým.
Policie nalezla nezraněné dva lidi, kteří byli podle všeho zajati jako rukojmí v pobočce banky Volksbank ve městě Sinzig na západě Německa. Po prohledání budovy nikoho jiného neobjevila, pachatelé z místa činu utekli, píší agentury DPA a AFP s odvoláním na policejní prohlášení. U incidentu od rána zasahoval velký počet bezpečnostních složek. Policie dříve uvedla, že mezi rukojmími zřejmě nebyli klienti banky. Jedním ze zajatých podle ní byl řidič vozidla, které převáželo peníze.
Speciální policejní jednotky pronikly do pobočky banky v centru města a budovu prohledali, přičemž dva lidi osvobodili. „Pachatel nebo pachatelé opustili místo činu dosud neznámým způsobem hned poté, co tyto osoby uzavřeli do trezoru,“ uvedla podle AFP policie v prohlášení.
Policie o incidentu dostala hlášení v devět hodin ráno a v okrese Ahrweiler zahájila rozsáhlý zásah. Bezpečnostním kordonem uzavřela velkou oblast města. Obyvatelé uzavřené oblasti dostali pokyn nevycházet ven, lidem mimo ni však podle policie nehrozilo nebezpečí.
„V současnosti se domníváme, že uvnitř banky je několik pachatelů a rukojmích,“ uvedla podle agentury Reuters policie v původním prohlášení. Policejní mluvčí Jürgen Fachinger podle DPA z taktických důvodů odmítl počet lidí v bance i další postup policistů upřesnit.
Zásah pokračoval do odpoledne a situace podle mluvčího zůstávala neměnná. V té době neuvedl, zda byla policie s pachateli v kontaktu. Na místě byly speciální policejní jednotky včetně vyjednávacího týmu.
Úřady připravily stanoviště první pomoci s pojízdnými lehátky, uvedla reportérka DPA na místě. Zásahové složky se připravovaly na krizový scénář. Podle policejního mluvčího šlo čistě o preventivní opatření.
Sinzig leží ve spolkové zemi Porýní-Falc přibližně 26 kilometrů od Bonnu.
