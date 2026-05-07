Drama u domu bývalého prince Andrewa: Policie zadržela ozbrojeného muže

Na prince Andrewa si jen tak někdo nepřijde...
Fergie a Andrew na Vánoce 2023 v Sandringhamu - poprvé po 32 letech.
Fergie a Andrew na závodech Royal Ascot v roce 2019
Bývalý princ Andrew
Autor: ČTK - 
7. května 2026
18:18

Britská policie ve středu 6. května večer zadržela muže, který se pohyboval se zbraní poblíž bydliště Andrewa Mountbattena-Windsora v hrabství Norfolk na východě Anglie. Informovaly o tom místní úřady. Podezřelý byl zatčen pro narušování veřejného pořádku.

Policie uvedla, že podezřelého zadržela poté, co dostala hlášení o muži, „který se choval zastrašujícím způsobem.“ „Strážníci dorazili na místo a muž byl zatčen pro podezření z narušení veřejného pořádku a držení útočné zbraně,“ dodaly úřady v prohlášení.

Šestašedesátiletý Mountbatten-Windsor, mladší bratr britského krále Karla III., se na soukromé panství v Norfolku přestěhoval začátkem tohoto roku, uvedla agentura AP. Už loni Karel III. svému bratrovi, který se stáhl z veřejného života, odebral titul princ a další privilegia, kvůli jeho spojení se zesnulým americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.

V únoru Mountbattena-Windsora britské úřady na několik hodin zadržely kvůli podezření ze zneužití veřejné funkce. Policie tehdy uvedla, že prověřuje zprávy, podle kterých bývalý princ Andrew v roce 2010 coby britský zmocněnec pro mezinárodní obchod předával Epsteinovi citlivé obchodní informace.

