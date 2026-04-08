Chlapec (7) spadl do studny plné vody: Zachránil ho kolemjdoucí

Pevnost Wülzburg v Bavorsku  (Autor: Profimedia)
Autor: Nicole Kučerová - 
8. dubna 2026
15:50

Německá rodina si z nedělního výletu odnesla děsivou zkušenost. Sedmiletý chlapec spadl do studny plné vody. Situaci naštěstí zaznamenal kolemjdoucí a bez váhání pro něj skočil. Podle svědků mělo dítě před neštěstím odsunout bezpečností poklop.

Německá rodina vyrazila o velikonoční neděli na pevnost Wülzburg v Bavorsku. Sedmiletý návštěvník náhle spadl do studny s vodou hluboké přibližně čtyři metry. Následně se nedokázal svépomocí dostat ven. Situaci naštěstí zaznamenal další návštěvník, který bez váhání pro chlapce skočil a nejspíše mu tak zachránil život.

„Chlapec byl velice dobrý plavec. Jeho bratr volal nahoře o pomoc, takže se o situaci dozvěděl další návštěvník a přispěchal na pomoc,“ informovala policie pro deník Bild. Dodala, že měli chlapec i zachránce štěstí, jelikož tato konkrétní studna disponovala vstupním bodem, tudíž se oba rychle dostali ven.

Podle přítomného svědka byl po incidentu poklop posunutý na stranu a vypadalo to, že ho chlapec nejdříve naschvál sundal, a poté do studny spadl. Zdroje popisují různé průběhy. „Najednou se rozbil kryt a chlapec se propadl asi čtyři metry hluboko (…),“ uvedla naopak policie pro server inFranken. Ať už k nehodě došlo jakkoliv, z neštěstí si nikdo neodnesl žádná zranění. Zaměstnanci pevnosti studnu bezprostředně po incidentu zajistili.

Osoby v pátrání

Články odjinud

Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Aha!
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Dáma.cz
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida
Moje zdraví
Tykačova Sev.en GI otevírá nový byznys. Z Norska začala vozit do Česka nízkoemisní ocel
Tykačova Sev.en GI otevírá nový byznys. Z Norska začala vozit do Česka nízkoemisní ocel
e15
Bývalý kouč se pustil do Vondroušové: Musíš to tam chodit odkývat. Děláme princeznám blbce
Bývalý kouč se pustil do Vondroušové: Musíš to tam chodit odkývat. Děláme princeznám blbce
iSport
Nebouchejme šampaňské! Šílený Trump, zločinci z Íránu a Izrael jen odložili skok z útesu. Problém zůstává
Nebouchejme šampaňské! Šílený Trump, zločinci z Íránu a Izrael jen odložili skok z útesu. Problém zůstává
Reflex
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
Lidé a země