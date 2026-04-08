Chlapec (7) spadl do studny plné vody: Zachránil ho kolemjdoucí
Německá rodina si z nedělního výletu odnesla děsivou zkušenost. Sedmiletý chlapec spadl do studny plné vody. Situaci naštěstí zaznamenal kolemjdoucí a bez váhání pro něj skočil. Podle svědků mělo dítě před neštěstím odsunout bezpečností poklop.
Německá rodina vyrazila o velikonoční neděli na pevnost Wülzburg v Bavorsku. Sedmiletý návštěvník náhle spadl do studny s vodou hluboké přibližně čtyři metry. Následně se nedokázal svépomocí dostat ven. Situaci naštěstí zaznamenal další návštěvník, který bez váhání pro chlapce skočil a nejspíše mu tak zachránil život.
„Chlapec byl velice dobrý plavec. Jeho bratr volal nahoře o pomoc, takže se o situaci dozvěděl další návštěvník a přispěchal na pomoc,“ informovala policie pro deník Bild. Dodala, že měli chlapec i zachránce štěstí, jelikož tato konkrétní studna disponovala vstupním bodem, tudíž se oba rychle dostali ven.
Podle přítomného svědka byl po incidentu poklop posunutý na stranu a vypadalo to, že ho chlapec nejdříve naschvál sundal, a poté do studny spadl. Zdroje popisují různé průběhy. „Najednou se rozbil kryt a chlapec se propadl asi čtyři metry hluboko (…),“ uvedla naopak policie pro server inFranken. Ať už k nehodě došlo jakkoliv, z neštěstí si nikdo neodnesl žádná zranění. Zaměstnanci pevnosti studnu bezprostředně po incidentu zajistili.
