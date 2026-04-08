Jaroslav (†13) a Lukáš (†15) utonuli při záchraně bratříčka: Bolestná slova táty

Autor: Štěpánka Grofová - 
8. dubna 2026
14:35

Velikonoční neděle přinesla do slovenské obce Malčice zdrcující zprávu. Dva kamarádi se utopili, když se snažili zachránit tonoucího bratříčka. Nejmladšího chlapce se podařilo dostat na břeh, oba zachránci ale utonuli. Otec jednoho z nich popsal synova poslední slova před odchodem z domu.

Rodiny na východním Slovensku prožívají nejtěžší chvíle života. Hrůza u řeky Laborec zasáhla obec Malčice i blízký Oborín. Ještě před odchodem z domu nic nenasvědčovalo tomu, že se stane neštěstí. „Řekli mi, že jdou na fotbal,“ popsal slovenským médiím otec jednoho z chlapců. Věta, která zněla úplně obyčejně, se stala tím posledním, co od svého syna kdy uslyší.

Video  Jaroslav (†13) a Lukáš (†15) utonuli při záchraně bratra.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Chlapci ale místo fotbalu zamířili k řece Laborec, kde se chtěli vykoupat. Podle svědků se vše odehrálo během několika okamžiků. Když nejmladší chlapec uklouzl na břehu a spadl do vody, Jaroslav neváhal. „Chtěl zachránit mladšího bratříčka, ale sám se začal topit. Jelikož to viděl jejich nejstarší kamarád Lukáš, skočil jim na pomoc,“ popsala příbuzná. Otec navíc potvrdil, že ani jeden z chlapců neuměl plavat. Nejmladší hoch se nakonec dostal na břeh, další dva už silný proud ale nepustil.

Na místo okamžitě vyrazily všechny záchranné složky. Hasiči prohledávali řeku z člunů a do akce nasadili i dron. Krátce po 16. hodině našli dvě těla bez známek života. Chlapcům už nedokázali pomoci. 

Malčice zasáhl hluboký smutek. Podle starostky Moniky Hamzové si místní podobnou událost nepamatují ani z vyprávění starších obyvatel. Místní ale upozorňují, že místo je dlouhodobě známé svou hloubkou a silným proudem. I přes varování se zde mladí lidé často koupají a nebezpečí ignorují.

Témata:
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

