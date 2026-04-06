Oblíbený dovolenkový ráj se mění v peklo na zemi: Drogy, kartely a trest smrti

Drogy na ostrově Bali
Autor: nkc 
6. dubna 2026
05:00

Nenápadný indonéský ostrůvek Bali zažívá v posledních letech obrovský turistický rozmach. S výletníky na ostrov cestují také obchodníci s drogami, což se pojí s kartely, gangy a šířícím se násilím. Za dealování omamných látek přitom hrozí trest smrti!

Malý ostrov v Indonésii, Bali, zažívá v posledních letech obrovský turistický rozmach. Místo, které je populární ze sociálních sítí, se prezentuje jako klidný ostrůvek s lokalitami přímo stvořenými ke cvičení jógy a popíjení kávy. S přílivem výletníků stoupá ale i poptávka po party drogách, především kokainu a MDMA.

Zájem o omamné látky láká na ostrov dealery. Kdysi klidné Bali je nyní plné drogových kartelů, gangů a násilí. Podle deníku The Sun do lokality míří ročně více než šest milionů mezinárodních návštěvníků, a proto se z ostrova stalo jedno z míst s nejdražším kokainem na světě!

Dealeři většinou pocházejí z Velké Británie, proto se na tyto turisty v poslední době zaměřila protidrogová policie na lokálním letišti. V úterý 31. března policisté po přistání na ostrově zatkli Skota Stevena Lyonse (45) podezřelého z vraždy ve Španělsku z roku 2024. Muž byl údajně vůdcem nadnárodní zločinecké organizace zapojené do obchodování s narkotiky a praní špinavých peněz, uvedl web Sky news.

V Indonésii jsou velmi přísné tresty v případě pašování drog. Pachatelům hrozí trest smrti! Podle zákona stačí držet pouhých pět gramů kokainu, aby byla osoba pokládaná za dealera. Server Bali Holiday Secrets upozornil, že nevědomost neomlouvá a při návštěvě země je lepší konzultovat i dovoz osobních léků.

Osoby v pátrání

Články odjinud

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Hlavička už byla venku a pomoc nikde. Porodní asistentka zpanikařila, tatínek si nasadil rukavice a pomohl dceři na svět
Hlavička už byla venku a pomoc nikde. Porodní asistentka zpanikařila, tatínek si nasadil rukavice a pomohl dceři na svět
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Mekka jako nová výspa kapitalismu? Saúdská Arábie přetváří posvátné město v ultramoderní metropoli
Mekka jako nová výspa kapitalismu? Saúdská Arábie přetváří posvátné město v ultramoderní metropoli
e15
Sparta vs. Karviná: systém ve vývoji, komplikace u Vindahla a údery ze standardek
Sparta vs. Karviná: systém ve vývoji, komplikace u Vindahla a údery ze standardek
iSport
Petr Havel: Důsledkem ochranářských opatření Evropské unie je často vyšší cena potravin
Petr Havel: Důsledkem ochranářských opatření Evropské unie je často vyšší cena potravin
Reflex
Kam míří Češi na jarní dovolenou? Data naznačují překvapivý posun
Kam míří Češi na jarní dovolenou? Data naznačují překvapivý posun
Lidé a země