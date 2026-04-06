Oblíbený dovolenkový ráj se mění v peklo na zemi: Drogy, kartely a trest smrti
Nenápadný indonéský ostrůvek Bali zažívá v posledních letech obrovský turistický rozmach. S výletníky na ostrov cestují také obchodníci s drogami, což se pojí s kartely, gangy a šířícím se násilím. Za dealování omamných látek přitom hrozí trest smrti!
Malý ostrov v Indonésii, Bali, zažívá v posledních letech obrovský turistický rozmach. Místo, které je populární ze sociálních sítí, se prezentuje jako klidný ostrůvek s lokalitami přímo stvořenými ke cvičení jógy a popíjení kávy. S přílivem výletníků stoupá ale i poptávka po party drogách, především kokainu a MDMA.
Zájem o omamné látky láká na ostrov dealery. Kdysi klidné Bali je nyní plné drogových kartelů, gangů a násilí. Podle deníku The Sun do lokality míří ročně více než šest milionů mezinárodních návštěvníků, a proto se z ostrova stalo jedno z míst s nejdražším kokainem na světě!
Dealeři většinou pocházejí z Velké Británie, proto se na tyto turisty v poslední době zaměřila protidrogová policie na lokálním letišti. V úterý 31. března policisté po přistání na ostrově zatkli Skota Stevena Lyonse (45) podezřelého z vraždy ve Španělsku z roku 2024. Muž byl údajně vůdcem nadnárodní zločinecké organizace zapojené do obchodování s narkotiky a praní špinavých peněz, uvedl web Sky news.
V Indonésii jsou velmi přísné tresty v případě pašování drog. Pachatelům hrozí trest smrti! Podle zákona stačí držet pouhých pět gramů kokainu, aby byla osoba pokládaná za dealera. Server Bali Holiday Secrets upozornil, že nevědomost neomlouvá a při návštěvě země je lepší konzultovat i dovoz osobních léků.
