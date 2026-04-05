Jasmínka (†10) zemřela při nehodě na čtyřkolce: Policie obvinila opilého strýce

Jasmínka zemřela při bouračce na čtyřkolce
Jasmínka zemřela při bouračce na čtyřkolce
Hrobeček zesnulé Jasmínky
Čtyřkolka po nehodě nedaleko Dolne Stredy
Jasmínka (†10) zemřela u obce Dolná Streda po pádu ze čtyřkolky, kterou řídil její strýc.
Autor: Nicole Kučerová 
5. dubna 2026
16:25

Minulý rok v srpnu zemřela malá Jasmínka po tragické nehodě na čtyřkolce. Řídil její opilý strýc a bývalý vrcholový sportovec Daniel. Po tragédii matka vymodlené holčičky skončila na psychiatrii. Od události uplynulo přes půl roku a trest je zatím v nedohlednu, přestože policie Daniela obvinila z usmrcení. Strýc svého činu velmi lituje.

Minulý rok, koncem léta, vzal bývalý vrcholový sportovec Daniel (42) svou malou neteř Jasmínku (†10) na projížďku půjčenou čtyřkolkou v okolí slovenské obce Dolná Streda. Pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a v extrémní rychlosti došlo k fatální nehodě. Stroj narazil a točil se ve vzduchu. Holčička neměla pás ani helmu a po náraze utrpěla vážná zranění, už se ji nepovedlo zachránit.

Maminka Petronela (47) se na místě zhroutila a záchranáři ji museli transportovat do nemocnice s těžkou stresovou reakcí. Od události už uplynulo přes půl roku a trest pro strýce je stále v nedohlednu. Do vazby nešel, jelikož podle soudu nepředstavuje hrozbu pro okolí. Jasmínku měl zbožňovat. „Dano tu malou miloval, vždyť ji měli jedinou v rodině a určitě jí nechtěl ublížit,“ vysvětlil rodinný známý pro deník PLUS Jeden Deň. „Ona byla takové sluníčko, všem v rodině dělala obrovskou radost,“ dodal.

Bývalý sportovec měl v minulosti získat několik ocenění. „Skoro se dostal na olympiádu, byl fakt dobrý,“ zaznělo o jeho kariéře. Daniel si okamžitě po incidentu údajně uvědomil, co provedl. Na místě nadýchal přes půl promile alkoholu. „V případě tragické události ze srpna 2025, ke které došlo v obci Dolná Streda, v okrese Galanta, bylo vznesené obvinění 42letého muže pro trestný čin usmrcení,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policejního sboru, Zlatica Antalová, pro TV JOJ. Vyšetřování stále probíhá.

Video  Maxík s SMA řídil čtyřkolku.  - Facebook.com/@Maxik_SMA
Video se připravuje ...
Jasmínka zemřela při bouračce na čtyřkolce
Jasmínka zemřela při bouračce na čtyřkolce
Hrobeček zesnulé Jasmínky
Čtyřkolka po nehodě nedaleko Dolne Stredy
Jasmínka (†10) zemřela u obce Dolná Streda po pádu ze čtyřkolky, kterou řídil její strýc.

Témata:
smrtsouddopravní nehodavazbadanielhelmaJasmínkagalantasportovecSlovenskopolicieOlympijské hryčtyřkolkanehodaDolná Streda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

doktormediciny ( 5. dubna 2026 19:25 )

Ty Vase vety jsou ponekud implicitni.Ja teda nevim jerstli pul promile nekoho tak ovlivni. Kdyz s tim neumel jezdit nemel sedat za volant...

otto ford rouver ( 5. dubna 2026 17:35 )

Nelžu - protože Všichni do teď ŽIJEME ! Proč asi ?

otto ford rouver ( 5. dubna 2026 17:31 )

hodně opravdu hodně se autíčko z mého dětství na Náchodsku podobalo šlapacímu autíčku značky Moskvič ale s tím rozdílem, že lítalo/jezdilo jako Čert...

a nádrž mělo ze Škodovky 105 nebo 120 - která byla určena na nádobku ostřikovačů 😃 všichni si ji pamatujete viďte?

Všichni jsme v nich vyrostli... a BEZ jakékoliv Bezpečnosti, zádržných systémů, sedaček a Air bagů !

Nebo LŽU ? 😨

otto ford rouver ( 5. dubna 2026 17:20 )

Od té doby se netkne Alkoholu ze strany mé Msty, aniž by se odvážil sednout za volant a nedej Bože řídit ! 😃

otto ford rouver ( 5. dubna 2026 17:15 )

Náš nezodpovědný budoucí Zeťák vezl pod " vlivem jak sem se domníval" nejen vlastní dítě, ale i dceru mé ženy ! 😕

Až jsem se v tom ujistil a potvrdili mi to - ZBIL jsem ho tak, že mě prosil abych ho už nechal a měl štěstí - zřejmě bych ho UMLÁTIL čti Zabil ! 😨 👎

Stačí ? 😨

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

