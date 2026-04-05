Jasmínka (†10) zemřela při nehodě na čtyřkolce: Policie obvinila opilého strýce
Minulý rok v srpnu zemřela malá Jasmínka po tragické nehodě na čtyřkolce. Řídil její opilý strýc a bývalý vrcholový sportovec Daniel. Po tragédii matka vymodlené holčičky skončila na psychiatrii. Od události uplynulo přes půl roku a trest je zatím v nedohlednu, přestože policie Daniela obvinila z usmrcení. Strýc svého činu velmi lituje.
Minulý rok, koncem léta, vzal bývalý vrcholový sportovec Daniel (42) svou malou neteř Jasmínku (†10) na projížďku půjčenou čtyřkolkou v okolí slovenské obce Dolná Streda. Pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a v extrémní rychlosti došlo k fatální nehodě. Stroj narazil a točil se ve vzduchu. Holčička neměla pás ani helmu a po náraze utrpěla vážná zranění, už se ji nepovedlo zachránit.
Maminka Petronela (47) se na místě zhroutila a záchranáři ji museli transportovat do nemocnice s těžkou stresovou reakcí. Od události už uplynulo přes půl roku a trest pro strýce je stále v nedohlednu. Do vazby nešel, jelikož podle soudu nepředstavuje hrozbu pro okolí. Jasmínku měl zbožňovat. „Dano tu malou miloval, vždyť ji měli jedinou v rodině a určitě jí nechtěl ublížit,“ vysvětlil rodinný známý pro deník PLUS Jeden Deň. „Ona byla takové sluníčko, všem v rodině dělala obrovskou radost,“ dodal.
Bývalý sportovec měl v minulosti získat několik ocenění. „Skoro se dostal na olympiádu, byl fakt dobrý,“ zaznělo o jeho kariéře. Daniel si okamžitě po incidentu údajně uvědomil, co provedl. Na místě nadýchal přes půl promile alkoholu. „V případě tragické události ze srpna 2025, ke které došlo v obci Dolná Streda, v okrese Galanta, bylo vznesené obvinění 42letého muže pro trestný čin usmrcení,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policejního sboru, Zlatica Antalová, pro TV JOJ. Vyšetřování stále probíhá.
Ty Vase vety jsou ponekud implicitni.Ja teda nevim jerstli pul promile nekoho tak ovlivni. Kdyz s tim neumel jezdit nemel sedat za volant...