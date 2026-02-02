Obchodníkovi s lýkožrouty se zastavilo srdce: „Král“ je mrtev!
Zemřel kontroverzní slovenský podnikatel Mikuláš Vareha, samozvaný „král Zemplína“. Záchranáři se ho pokoušeli resuscitovat a na chvilku se jim podařilo ho oživit, během převozu však zemřel. Byl známý například pro podivné obchody s lýkožrouty, které měl používat jako krmivo pro bažanty.
Podle informací TV Joj začalo Varehovi být nevolno během práce na starém družstvu v obci Malý Kamenec. Areál prý podle místních plánoval využít na chov domácích zvířat. Potom, co se mu udělalo špatně, na místo dorazili záchranáři. Ti se muže pokoušeli po dobu několika minut resuscitovat. Na chvilku se jim dokonce podařilo Varehu oživit, během převozu do nemocnice však zemřel.
„Operátor tísňové linky na místo poslal dvě ambulance záchranné zdravotní služby. 63letý muž zemřel po kardiopulmonární resuscitaci během transportu do nemocnice,“ potvrdila pro Plus JEDEN DEŇ mluvčí záchranářů Martina Frőhlich Činovská. Vareha byl v Zemplíně známý jako velkopodnikatel, který zaměstnával řadu místních. Vlastnil pilu, sady, truhlářskou dílnu a mnoho dalšího.
Jinak se však „proslavil“ především svými daňovými úniky a bizarními fiktivními obchody. Jedním z nejabsurdnějších případů je například nákup lýkožroutů, které měl využívat jako krmivo pro bažanty. Celkem měl stát připravit o desítky milionů eur, v roce 2013 ho soud poslal na jedenáct let za mříže.
