Sebevražda elitního kriminalisty (†51): Co zjistila GIBS po smrti Rudolfa Flašky?
Přes dvacet let sloužil u policie a dotáhl to až na šéfa karlovarské mordparty. Kariéra Rudolfa Flašky ale skončila po jediném incidentu s alkoholem. Krátce nato si bývalý kriminalista vzal život a v dopise na rozloučenou obvinil své nadřízené. Generální inspekce bezpečnostních sborů nyní vyšetřování uzavřela. Její závěry ukazují na mnohem složitější osobní problémy.
Rudolf Flaška patřil dlouhá léta mezi zkušené karlovarské kriminalisty. Jako plukovník vedl odbor obecné kriminality a za sebou měl více než dvě desetiletí služby. Letos na jaře se však jeho profesní život začal hroutit. V březnu přijel do práce autem pod vlivem alkoholu. Následovalo postavení mimo službu a nakonec i odchod od policie.
Flaška ještě téhož měsíce sám požádal o propuštění ze služebního poměru. Vedení jeho žádosti vyhovělo, vyplacení odchodného a výsluhy mu však pozastavilo do rozhodnutí soudu. Ten ho v polovině června uznal vinným z ohrožení pod vlivem návykové látky.
Nadřízeným vyčítal zradu
Pro bývalého šéfa mordparty šlo o těžkou ránu. Postup vedení policie vnímal jako zradu a ponížení po letech služby. Podle zjištění Novinek začal některým nadřízeným posílat vulgární zprávy a odvolával se na své kontakty mezi novináři.
Pouhé dva týdny po soudním verdiktu byl Flaška nalezen mrtvý poblíž Lokte na Sokolovsku. V dopise na rozloučenou vinil ze svého rozhodnutí vedení karlovarské policie. Jeho obvinění byla natolik závažná, že se případem začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Prověřovala možné podezření z účasti na sebevraždě.
Co zjistila inspekce?
Po několika měsících prověřování dospěla GIBS k závěru, že se na Flaškově smrti nikdo další nepodílel. Vyšetřovatelé nenašli důkazy o trestném činu a případ odložili.
Inspekce se zabývala také jeho soukromým životem. Podle informací se bývalý kriminalista potýkal s partnerskými konflikty, problémy s alkoholem a těžce nesl ztrátu zaměstnání. Některé rodinné spory měly dokonce přerůst ve fyzické násilí.
V jedné z vypjatých situací měl Flaška hovořit o sebevraždě jako o pomstě policejnímu vedení. Tvrdil, že jeho smrt vyvolá obrovský rozruch a nadřízeným uškodí.
Obvinění se nepotvrdila
„Na základě prověřování celého případu nebylo zjištěno, že by se na jeho úmrtí jakkoliv podílela jiná osoba, ať už z řad příslušníků bezpečnostních sborů nebo civilistů,“ uvedl mluvčí GIBS Jakub Augusta.
Inspekce ve své oficiální zprávě zároveň odmítla některé dřívější mediální informace. Konkrétně popřela tvrzení, že její příslušníci v souvislosti s případem prohledávali kanceláře vedení karlovarské policie.
Smrt zkušeného kriminalisty tak podle závěrů inspekce nebyla důsledkem prokázaného trestného jednání jiné osoby. Zůstává za ní příběh muže, jehož poslední měsíce poznamenaly profesní pád i vážné osobní problémy.
Pokud prožíváte těžké období nebo máte myšlenky na sebevraždu, pomoc je dostupná na Lince první psychické pomoci 116 123. Funguje zdarma a nonstop. Děti a mladí lidé se mohou obrátit na Linku bezpečí 116 111.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.