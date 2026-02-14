Opilý cizinec se řítil protisměrem na dálnici D6: Policie hledá svědky!

Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Nehoda na D6 - Ilustrační foto
Autor: ČTK - 
14. února 2026
16:49

Policisté v sobotu po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v protisměru po dálnici D6 na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku. Muž byl opilý. Informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Muži byl na místě zadržen řidičský průkaz, je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a může být obviněn z obecného ohrožení. Policisté hledají svědky události, mají se ozvat na linku 158.

O nebezpečné jízdě auta v protisměru přijali policisté několik oznámení, první u Odravy na Chebsku. „Poblíž sjezdu na Chodov na průtahu Karlovými Vary policejní hlídka cizince zastavila. Orientační dechová zkouška vyšla pozitivní s výsledkem 1,33 promile. Test na návykové látky vyšel negativní. Řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve,“ uvedla mluvčí. Podle policie jel muž místy rychlostí až 190 kilometrů v hodině a nereagoval na opakované výzvy k zastavení.

Vzhledem k okolnostem jízdy, při které muž ohrozil několik aut jedoucích po dálnici, žádají policisté případné svědky o poskytnutí záznamů z palubních kamer. "Poskytnuté informace a důkazní prostředky mohou být pro další právní kvalifikaci případu zásadní," dodala Pešková. Svědci se mohou obrátit na linku 158.

Video  Policisté zadrželi opilého cizince, který jel na dálnici D6 v protisměru  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky
Nehoda na D6 - Ilustrační foto

Témata:
opilý řidičjízda v protisměrupolicieokres Sokolovokres ChebDálnice D6Karlovarský kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šok, trápení i nenávist: Petr Janda už pravdu neskrývá
Šok, trápení i nenávist: Petr Janda už pravdu neskrývá
Aha!
Valentýnský horoskop: Co vám hvězdy nadělí v lásce a jak přežít svátek zamilovaných?
Valentýnský horoskop: Co vám hvězdy nadělí v lásce a jak přežít svátek zamilovaných?
Dáma.cz
Nejlepší romantické filmy, které byste měli vidět nejen na Valentýna
Nejlepší romantické filmy, které byste měli vidět nejen na Valentýna
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Británie vyšle válečné lodě, stíhačky a další vojenské síly do Arktidy
Británie vyšle válečné lodě, stíhačky a další vojenské síly do Arktidy
e15
Davidová se po závodě rozbrečela a naznačila konec: Sil bojovat už moc není
Davidová se po závodě rozbrečela a naznačila konec: Sil bojovat už moc není
iSport
Babišův kruh důvěry: Kdo je momentálně v blízkém okolí premiéra?
Babišův kruh důvěry: Kdo je momentálně v blízkém okolí premiéra?
Reflex
Mughalské srdcovky Lenky Hrabalové
Mughalské srdcovky Lenky Hrabalové
Lidé a země