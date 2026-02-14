Svatý Valentýn neboli svátek zamilovaných je znám po celém světě. Každý rok si 14. února mnoho párů vyznává lásku, předává dárky a dělá si radost. Bohužel ale existují i případy, kdy byl svátek lásky spíš krvavým hororem. Ať šlo o masakr mezi gangy, nebo o brutální vraždu v Teplicích spáchanou teprve čtrnáctiletým Danielem.
Krvavý Valentýn: Gangsteři vyřizující si účty i vražda Elišky v Teplicích
1.Masakr na svatého Valentýna
Život v Chicagu ve 20. letech minulého století nebyl jednoduchý. Městu vládlo násilí a mafiánské gangy. Mezi nimi nekorunovaný král všech gangsterů Al Capone, přezdívaný Zjizvená tvář (angl. Scarface, pozn. red.), který se díky mrtvolám svých nepřátel sám dostal až na samotný vrchol hierarchie. Proti jeho organizaci bojoval konkurenční North Side Gang v čele s Caponeovým úhlavním nepřítelem George „Bugs“ Moranem.
Oba bossové v průběhu let přežili několik pokusů o vraždu. Boj vyvrcholil 14. února 1929. Událost je dodnes známá jako Masakr na den svatého Valentýna. Toho rána mělo na místě dojít k předávce pašované whisky. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne do budovy dle svědků vstoupili ozbrojenci, kteří předstírali, že jsou policisté a muže za nelegální aktivity zatýkají.
Gangsteři převlečení za policii
Sedm členů North Side Gangu zavedli do podzemních garáží, kde mužům nařídili stát si s rukama nad hlavou čelem ke zdi. Do neozbrojených mafiánů pak začali pálit samopaly. Po téměř 70 vypálených ranách v tratolišti krve leželo sedm mrtvých těl.
V době masakru měl mafiánský boss alibi díky tomu, že se nacházel na Floridě. Vyšetřovatelům se nikdy nepodařilo s přesností určit, kdo za krvavým valentýnským masakrem přesně byl, a masová vražda sedmi gangsterů tak dodnes zůstala bez viníka. Událost byla ale předzvěst pádu Ala Caponeho.
2.Elišku (†15) zavraždil přítel
Strašná událost se na Valentýna odehrála i v České republice. Konkrétně v roce 2016 v Teplicích. Případ je o to strašnější, že v chatce tam zemřela teprve patnáctiletá Eliška a vrahem byl její o rok mladší přítel Daniel.
Systém selhal?
Daniela už před vraždou policie několikrát vyšetřovala, jednou kvůli vniknutí na zavřenou diskotéku, podruhé proto, že shodil kamaráda do výtahové šachty a nechal ho tam bez pomoci. Měl i umučit a rozřezat kočku. Jeho matka žádala po psychiatrovi ústavní péči, ten to ale odmítl. OSPOD u chlapce následně navrhl ochrannou výchovu, znalci ale tvrdili, že není nebezpečný!
V únoru 2016 vylákal Daniel svou přítelkyni Elišku do zahradní chatky, kde ji nejprve škrtil a následně jí zasadil osm ran do krku a hrudníku. Pak odešel za kamarádkou Adélou, o které tvrdil, že je jeho pravou láskou a právě kvůli ní vraždil.
Mrtvou dívku našla Danielova matka, později policie zatkla i vraha. Z jeho deníku bylo zřejmé, že si svůj krutý čin naplánoval. U soudu měl prý tvrdit, že má rád krev, rád k ní čichá a ochutnává ji. Také údajně řekl, že bude vraždit dál, pokud zůstane na svobodě. Protože mu v době činu nebylo ani 15 let, skončil ve výchovném ústavu v Boleticích. Po dovršení osmnácti let byl převezen do léčebny, kde může zůstat až do konce života.
3.Vražda rodiny
Obzvlášť mrazivý případ trojnásobné valentýnské vraždy se odehrál v roce 1985 v americkém městě Colorado Springs. 14. února našli v rodinném domku mrtvolu Cassandry Rundleové spolu s těly jejího dvanáctiletého syna Derecka a desetileté dcery Melanie. Všichni tři byli uškrceni.
Pitva navíc ještě odhalila, že Cassandru i malou Melanii pachatel před vraždou sexuálně zneužil. Hrůzný objev učinil bývalý manžel David Peltzer, který chtěl rodince dát valentýnské dárky.
Nevyřešená záhada
Příšerný případ se nikdy nepodařilo vyřešit. „Je to naše jediná nevyřešená vražda. Vzhledem k tomu, že případ zahrnoval i dvě děti, byla celá událost velmi traumatická,“ řekla pro Foxnews detektivka policejního oddělení v Colorado Springs Rachel Cruz-Rodgersová.
Cassandra byla v době vraždy dvakrát rozvedená. V novinách měla několik milostných inzerátů, na které podle vyšetřovatelů dostala asi 85 odpovědí. Sejít se měla zhruba s dvanácti potenciálními nápadníky. Jestli však byl některý z nich vrahem zůstává nejasné a případ tak zůstává otevřený i po více než čtyřiceti letech.
4.Manžel a gynekolog vrahem?
Gynekolog John Hamilton z Oklahomy 14. února 2001 nahlásil policii smrt své manželky. Policie ji při příjezdu do domu Hamiltonových našla s frakturou lebky a kalhotami omotanými kolem krku. Doktor Hamilton v rámci lékařské praxe pravidelně poskytoval i potraty a uvedl, že jeho žena dostala několik výhrůžek od jejich odpůrců.
Policie však později Hamiltona obvinila z vraždy své ženy. K zatčení došlo jen po pěti hodinách od oznámení vraždy. Posledním hřebíčkem do rakve byla soudní výpověď experta. Ten usoudil, že krev na jeho košili pocházela z brutálního bití a ne z pokusů o první pomoc. Soud poslal lékaře na doživotí za mříže.
Vinnen nebo ne?
V loňském roce se však o jeho případ začala zajímat iniciativa Innocence Project. Její ředitelka Andrea Millerová věří, že bývalý lékař vraždu nespáchal. „Rozsudek padl hlavně na rozboru krvavých stříkanců na košili. Ta se však od té doby dělá úplně jinak. Jedná se podle nás o nedostatečný důkaz,“ řekla serveru Okcfox.com.
V Oklahomě vešel v roce 2013 v platnost zákon, podle kterého je možné zpětně testovat DNA vzorky ze starých případů. Millerová doufá, že tento proces by mohl Hamiltonovo jméno očistit. Podle obžaloby měl Hamilton dokončit operaci, vrátit se domů a ubít ženu k smrti. Poté se měl zbavit důkazů a vrátit se na operační sál.
