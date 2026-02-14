Krvavý Valentýn: Gangsteři vyřizující si účty i vražda Elišky v Teplicích

  • Nejkrvavější zločiny, ke kterým došlo na Svatého Valentýna
    Nejkrvavější zločiny, ke kterým došlo na Svatého Valentýna
    Valentýnský masakr v Chicagu v roce 1929
    Valentýnský masakr v Chicagu v roce 1929
    Obávaný gangster Al Capone měl nařídit popravu několika členů konkurenčního gangu
    Autor: jel,kjm - 
    Dnes
    14:00

    Svatý Valentýn neboli svátek zamilovaných je znám po celém světě. Každý rok si 14. února mnoho párů vyznává lásku, předává dárky a dělá si radost. Bohužel ale existují i případy, kdy byl svátek lásky spíš krvavým hororem. Ať šlo o masakr mezi gangy, nebo o brutální vraždu v Teplicích spáchanou teprve čtrnáctiletým Danielem.

  • 1.Masakr na svatého Valentýna

    Valentýnský masakr v Chicagu v roce 1929 Valentýnský masakr v Chicagu v roce 1929 | Profimedia

    Život v Chicagu ve 20. letech minulého století nebyl jednoduchý. Městu vládlo násilí a mafiánské gangy. Mezi nimi nekorunovaný král všech gangsterů Al Capone, přezdívaný Zjizvená tvář (angl. Scarface, pozn. red.), který se díky mrtvolám svých nepřátel sám dostal až na samotný vrchol hierarchie. Proti jeho organizaci bojoval konkurenční North Side Gang v čele s Caponeovým úhlavním nepřítelem George „Bugs“ Moranem.

    Oba bossové v průběhu let přežili několik pokusů o vraždu. Boj vyvrcholil 14. února 1929. Událost je dodnes známá jako Masakr na den svatého Valentýna. Toho rána mělo na místě dojít k předávce pašované whisky. Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne do budovy dle svědků vstoupili ozbrojenci, kteří předstírali, že jsou policisté a muže za nelegální aktivity zatýkají. 

    Gangsteři převlečení za policii

    Sedm členů North Side Gangu zavedli do podzemních garáží, kde mužům nařídili stát si s rukama nad hlavou čelem ke zdi. Do neozbrojených mafiánů pak začali pálit samopaly. Po téměř 70 vypálených ranách v tratolišti krve leželo sedm mrtvých těl.

    V době masakru měl mafiánský boss alibi díky tomu, že se nacházel na Floridě. Vyšetřovatelům se nikdy nepodařilo s přesností určit, kdo za krvavým valentýnským masakrem přesně byl, a masová vražda sedmi gangsterů tak dodnes zůstala bez viníka. Událost byla ale předzvěst pádu Ala Caponeho.

  • 2.Elišku (†15) zavraždil přítel

    Elišku vylákal Daniel do chaty proto, aby ji zavraždil. Elišku vylákal Daniel do chaty proto, aby ji zavraždil. | Jana Ulrichová

    Strašná událost se na Valentýna odehrála i v České republice. Konkrétně v roce 2016 v Teplicích. Případ je o to strašnější, že v chatce tam zemřela teprve patnáctiletá Eliška a vrahem byl její o rok mladší přítel Daniel. 

    Systém selhal?

    Daniela už před vraždou policie několikrát vyšetřovala, jednou kvůli vniknutí na zavřenou diskotéku, podruhé proto, že shodil kamaráda do výtahové šachty a nechal ho tam bez pomoci. Měl i umučit a rozřezat kočku. Jeho matka žádala po psychiatrovi ústavní péči, ten to ale odmítl. OSPOD u chlapce následně navrhl ochrannou výchovu, znalci ale tvrdili, že není nebezpečný!

    V únoru 2016 vylákal Daniel svou přítelkyni Elišku do zahradní chatky, kde ji nejprve škrtil a následně jí zasadil osm ran do krku a hrudníku. Pak odešel za kamarádkou Adélou, o které tvrdil, že je jeho pravou láskou a právě kvůli ní vraždil.

    Mrtvou dívku našla Danielova matka, později policie zatkla i vraha. Z jeho deníku bylo zřejmé, že si svůj krutý čin naplánoval. U soudu měl prý tvrdit, že má rád krev, rád k ní čichá a ochutnává ji. Také údajně řekl, že bude vraždit dál, pokud zůstane na svobodě. Protože mu v době činu nebylo ani 15 let, skončil ve výchovném ústavu v Boleticích. Po dovršení osmnácti let byl převezen do léčebny, kde může zůstat až do konce života.

  • 3.Vražda rodiny

    Cassandru Rundleovou a její dvě děti neznámý pachatel uškrtil v roce 1985 Cassandru Rundleovou a její dvě děti neznámý pachatel uškrtil v roce 1985 | Colorado Bureau of Investigation

    Obzvlášť mrazivý případ trojnásobné valentýnské vraždy se odehrál v roce 1985 v americkém městě Colorado Springs. 14. února našli v rodinném domku mrtvolu Cassandry Rundleové spolu s těly jejího dvanáctiletého syna Derecka a desetileté dcery Melanie. Všichni tři byli uškrceni.

    Pitva navíc ještě odhalila, že Cassandru i malou Melanii pachatel před vraždou sexuálně zneužil. Hrůzný objev učinil bývalý manžel David Peltzer, který chtěl rodince dát valentýnské dárky.

    Nevyřešená záhada

    Příšerný případ se nikdy nepodařilo vyřešit. „Je to naše jediná nevyřešená vražda. Vzhledem k tomu, že případ zahrnoval i dvě děti, byla celá událost velmi traumatická,“ řekla pro Foxnews detektivka policejního oddělení v Colorado Springs Rachel Cruz-Rodgersová.

    Cassandra byla v době vraždy dvakrát rozvedená. V novinách měla několik milostných inzerátů, na které podle vyšetřovatelů dostala asi 85 odpovědí. Sejít se měla zhruba s dvanácti potenciálními nápadníky. Jestli však byl některý z nich vrahem zůstává nejasné a případ tak zůstává otevřený i po více než čtyřiceti letech.

  • 4.Manžel a gynekolog vrahem?

    Doktor John Hamilton měl v roce 2001 zavraždit manželku, dnes však o jeho vině existují pochybnosti Doktor John Hamilton měl v roce 2001 zavraždit manželku, dnes však o jeho vině existují pochybnosti | Oklahoma Department of Corrections

    Gynekolog John Hamilton z Oklahomy 14. února 2001 nahlásil policii smrt své manželky. Policie ji při příjezdu do domu Hamiltonových našla s frakturou lebky a kalhotami omotanými kolem krku. Doktor Hamilton v rámci lékařské praxe pravidelně poskytoval i potraty a uvedl, že jeho žena dostala několik výhrůžek od jejich odpůrců.

    Policie však později Hamiltona obvinila z vraždy své ženy. K zatčení došlo jen po pěti hodinách od oznámení vraždy. Posledním hřebíčkem do rakve byla soudní výpověď experta. Ten usoudil, že krev na jeho košili pocházela z brutálního bití a ne z pokusů o první pomoc. Soud poslal lékaře na doživotí za mříže.

    Vinnen nebo ne?

    V loňském roce se však o jeho případ začala zajímat iniciativa Innocence Project. Její ředitelka Andrea Millerová věří, že bývalý lékař vraždu nespáchal. „Rozsudek padl hlavně na rozboru krvavých stříkanců na košili. Ta se však od té doby dělá úplně jinak. Jedná se podle nás o nedostatečný důkaz,“ řekla serveru Okcfox.com.

    V Oklahomě vešel v roce 2013 v platnost zákon, podle kterého je možné zpětně testovat DNA vzorky ze starých případů. Millerová doufá, že tento proces by mohl Hamiltonovo jméno očistit. Podle obžaloby měl Hamilton dokončit operaci, vrátit se domů a ubít ženu k smrti. Poté se měl zbavit důkazů a vrátit se na operační sál.

  • 5.Galerie

    Nejkrvavější zločiny, ke kterým došlo na Svatého Valentýna
    Nejkrvavější zločiny, ke kterým došlo na Svatého Valentýna
    Valentýnský masakr v Chicagu v roce 1929
    Valentýnský masakr v Chicagu v roce 1929
    Obávaný gangster Al Capone měl nařídit popravu několika členů konkurenčního gangu

Témata:
smrtmasakrsmrt dítětepolicievraždaláskasvátekDen svatého ValentýnaChicagoAl CaponevrahNorth Side GangJohn HamiltonAndrea MillerTeplice

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Šok, trápení i nenávist: Petr Janda už pravdu neskrývá
Šok, trápení i nenávist: Petr Janda už pravdu neskrývá
Aha!
Valentýnský horoskop: Co vám hvězdy nadělí v lásce a jak přežít svátek zamilovaných?
Valentýnský horoskop: Co vám hvězdy nadělí v lásce a jak přežít svátek zamilovaných?
Dáma.cz
Nejlepší romantické filmy, které byste měli vidět nejen na Valentýna
Nejlepší romantické filmy, které byste měli vidět nejen na Valentýna
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
USA musejí zatlačit na Rusko, nabádá Pavel
USA musejí zatlačit na Rusko, nabádá Pavel
e15
Švédsko - Slovensko 5:3. Slafkovský a spol. velmi blízko ovládnutí skupiny! Co potřebují?
Švédsko - Slovensko 5:3. Slafkovský a spol. velmi blízko ovládnutí skupiny! Co potřebují?
iSport
Klempíř proti všem: Motorista v čele kultury má rušit poplatky, ale zaměstnávají ho vzpoury umělců
Klempíř proti všem: Motorista v čele kultury má rušit poplatky, ale zaměstnávají ho vzpoury umělců
Reflex
Mughalské srdcovky Lenky Hrabalové
Mughalské srdcovky Lenky Hrabalové
Lidé a země