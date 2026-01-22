Muž na Sokolovsku vyhrožoval střelbou: Doma měl funkční zbraně
Videozprávy od bývalého přítele (64) vyděsily ženu (45) ze Sokolovska. V jedné vyhrožoval střelbou, ve druhé dokonce střílel na plastové láhve. Pro muže si došla zásahovka. Doma u něj našli dvě zbraně, kterými by mohl své výhrůžky uskutečnit...
Ženu pořádně vyděsila už první podivná zpráva. „Muž své bývalé družce sdělil, že si pojede zastřílet na střelnici, kde všechny pobije,“ popsal policejní mluvčí Jan Bílek. V dalším videu už střílel.
„Vzhledem k tomu, že výhružky adresoval své bývalé družce, ke které se měl dříve chovat žárlivě a vulgárně, vzbudil v ní důvodnou obavu, že výhružky uskuteční,“ uvedl mluvčí. Strach dostal i ženin známý, který na střelnici pracuje.
Pro muže si tak došli policisté spolu se zásahovkou. Zadrželi ho přímo u něj doma. „Při následné prohlídce v bytě policisté našli dvě historické střelné zbraně a jednu flobertku. U jedné z historických zbraní se jednalo pouze o tělo bez spouštového mechanismu. Další dvě zbraně byly střelbyschopné,“ sdělil Bílek.
Kriminalisté muže obvinili z nebezpečného vyhrožování a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Do vazby nejde, vyšetřují jej na svobodě. Hrozí mu až rok v base.
