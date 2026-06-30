Exšéf karlovarské mordparty Flaška spáchal sebevraždu: Řízení pod vlivem, konec u policie a pokuta

Plukovník Rudolf Flaška
Plukovník Rudolf Flaška
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Aktualizováno -
30. června 2026
13:39
Autor: Klára Jelínková, Štěpánka Grofová, Kateřina Moravcová - 
30. června 2026
12:10

Bývalého vedoucího odboru obecné kriminality karlovarské policie Rudolfa Flašku (†54) našli v úterý mrtvého. Měl spáchat sebevraždu. Před smrtí zanechal dopis na rozloučenou, v němž mimo jiné kritizoval, že ho justice nepodržela. Před dvěma týdny odešel od soudu s pokutou 60 tisíc korun a ročním zákazem řízení, protože letos v březnu přijel do práce pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,4 promile.

Bývalého šéfa karlovarské mordparty Rudolfa Flašku našli v úterý 30. června ráno mrtvého. Podle informací Blesku měl spáchat sebevraždu. Okolnosti případu nyní prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Zanechal po sobě několikastránkový otevřený dopis adresovaný médiím, ministerstvům i vedení policie. Popisuje v něm svou více než dvacetiletou kariéru kriminalisty, ale především rozčarování z toho, jak podle něj skončil jeho případ.

„Věřil jsem ve spravedlnost, věřil jsem v právní stát, ale nyní jsem na svém případu pochopil, že spravedlnost je opravdu slepá,“ napsal bývalý kriminalista.

Odsouzení považoval za nespravedlivé

Flaška letos v březnu přijel do zaměstnání autem a při dechové zkoušce mu kolegové naměřili 1,4 promile alkoholu. U soudu v Karlových Varech se hájil tím, že špatně odhadl svůj psychický i zdravotní stav a necítil se natolik ovlivněný, aby nemohl řídit.

Soud mu ale uložil peněžitý trest 60 tisíc korun a roční zákaz řízení. Zároveň odmítl jeho žádost o podmíněné zastavení trestního stíhání. Právě tento postup bývalý kriminalista ve svém dopise opakovaně zpochybňoval. Tvrdil, že v obdobných případech bylo v minulosti rozhodováno jinak, a pokládal řadu otázek ministrům i policejnímu prezidentovi.

Od policie by stejně odešel

Flaška připustil, že šlo o jeho chybu a nijak ji neomlouval. Popsal však, že za ní stály osobní a citové problémy i velmi těžké životní období. Současně odmítal, že právě tento případ byl jediným důvodem jeho odchodu od policie. Tvrdil, že už před incidentem plánoval služební poměr ukončit a vstoupit do politické strany, což je s výkonem služby neslučitelné. Nejvíce ho podle vlastních slov zasáhl přístup nadřízených.

„Nemám žádný problém s opuštěním policejních řad, ale mám problém s chováním vedení, které mě vymazalo z policejní mapy a databází tak rychle, že jsem si skoro nestihl zálohovat osobní fotky ze služebního počítače,“ napsal v dopise.

Kritika vedení policie

Po březnovém incidentu skončil mimo službu a následně odešel od policie, u níž působil od roku 2002. V dopise popisuje, že ho nejvíce zasáhl způsob, jakým podle něj skončilo jeho dlouholeté působení u sboru.

„Za všechnu moji práci pro Policii ČR jsem byl jen a pouze ostrakizován, vyloučen ze společnosti a nedošlo k podání ruky a ani krátkému poděkování za všechna ta léta strávená na kriminálce,“ uvedl.

Podle dostupných informací bylo jeho tělo nalezeno ve Svatošských skalách. Mluvčí GIBS Jakub Augusta potvrdil, že inspekce případ převzala. K okolnostem úmrtí se zatím nebude vyjadřovat.

Poslední zpověď z vyhlídky

Své poslední minuty naplánoval bývalý elitní detektiv do detailů a do dopisu přidal i přesný popis místa, kde ho lidé naposledy uvidí živého. „Pokud byste se se mnou chtěli vidět, tak je již možnost jen dnešního dne v ranních hodinách na Jeskynní vyhlídce na levém břehu řeky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary nedaleko Svatošských skal… Pokud nestojím, musím pevně viset,“ zněla jeho poslední, děsivá zpověď. Když na místo dorazili jeho kolegové, bylo už bohužel pozdě. Kriminalista svá slova naplnil.

Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.

Plukovník Rudolf Flaška
Plukovník Rudolf Flaška
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)
Plukovník Rudolf Flaška (54)

Témata:
šéfdopis na rozloučenoubývalýRudolf FlaškaGIBSpoliciePolicie České republikyKarlovy VarysebevraždaMordpartaNovinky.cz
Klára Jelínková
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Uživatel_5738477 ( 1. července 2026 09:44 )

❤️‍

gagy77 ( 1. července 2026 01:26 )

Mohl mit k tomu osobní problem a to je finito😔😢

Kuba Jakub ( 30. června 2026 23:17 )

no, klasika - - c e s k a -- kdyz se nekoho chete zbavit staci nechat dejchnout a je fofr...... // nebo fotografie v PC atd.¨//

2.3.2026 ...... Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje rozhodl na pole neorané vstoupit. Lidem na svých přednáškách předkládá ty nejzajímavější kriminální případy z regionu, odkrývá neobvyklé postupy a raritní vyšetřovací metody.

„Vybírám takové ty perličky, které by mohly zaujmout,“ usmívá se Rudolf Flaška a podotýká, že případy, o kterých mluví, nesmí být živé, ale pravomocně ukončené.

Zabývat se neobyčejnými kriminálními případy začal před deseti lety, když v kriminalistickém sborníku popsal husarský kousek karlovarských policistů. V šibeničním termínu se jim podařilo objasnit dvě desetiletí starou vraždu mariánskolázeňského směnárníka. A to doslova za minutu dvanáct. Do promlčení skutku chybělo jen devět dnů.

.........

kokojambo ( 30. června 2026 22:35 )

😁 Prosím o překlad, nebo poprosím staniční v Bohnicích at Vám vypne wifi píšete jak ***r 😁

bizon_pepa ( 30. června 2026 22:01 )

Asi tak.

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