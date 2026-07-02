Dotazy exšéfa mordparty z dopisu na rozloučenou! Policejní šéf a ministři: Otázky Flašky NEzodpovíme?!

Exšéf mordparty před smrtí položil šest otázek vedení policie.
Exšéf mordparty před smrtí položil šest otázek vedení policie.
Policejní prezident Martin Vondrášek
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc
Ministr vnitra Lubomír Metnar
Autor: Jan Šimůnek - 
2. července 2026
05:00

Než si uvázal smyčku kolem krku, napsal exšéf karlovarské mordparty Rudolf Flaška dopis na rozloučenou. Policejnímu prezidentovi a dvěma ministrům v něm adresoval šest otázek. Blesk se na ně pokusil získat odpovědi.

Táta čtyřleté holčičky skoncoval v úterý se životem s pocitem nespravedlnosti a úvahami o cílené kariérní popravě. „Otázek bych na všechny měl ještě mnoho a mnoho, ale nezbývá mi čas ani chuť na jejich formulaci a sepsání! Své odpovědi adresujte mé rodině, protože mě již nebudou zajímat či spíše si je již nepřečtu...,“ napsal.

Obracel se na nadřízeného policejního prezidenta Martina Vondráška, ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) a ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Do uzávěrky Blesku reagovalo jen ministerstvo vnitra, jasné odpovědi však nezazněly. „Tragickým případem se zabývá nezávislá instituce, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nemůžeme se k ní v tuto chvíli vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Adéla Dittmanová.

Cítil se ukřivděný

Elitní vyšetřovatel loni v březnu při ranní kontrole nadýchal 1,4 promile. Byl trestně stíhán a soud mu vyměřil roční stopku za volantem a pokutu 60 tisíc. Omlouval se osobními problémy a zbytkovým alkoholem po víkendu. Marně žádal o podmínečné zastavení stíhání. Myslel si, že u PČR není měřeno každému stejně, uvedl příklady, kdy kolegové s podobným i těžším proviněním vyvázli jen s kázeňským postihem. V dopise konstatoval, že před rozsudkem navíc podepsal přihlášku do politické strany, a tím pádem u sboru již nepůsobil.

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Exšéf mordparty Flaška spáchal sebevraždu

Na co se ptal?

Sada otázek pro policejního prezidenta. 

  1. Kolik interních aktů řízení má PČR používaných při uvolnění ze služebního poměru? Jak bylo v minulosti v obdobných případech postupováno?

  2. Jak je možné, že je v rámci různých krajských ředitelství postupováno odlišným způsobem?

  3. Nejedná se ze strany ředitelů krajského ředitelství o spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby?

  4. Pokud příslušník vstoupí do politické strany, neměl by být ihned bez ohledu na další skutečnosti obratem propuštěn ze služby dle zákona o služebním poměru?

  5. Může PČR zjišťovat a rozporovat důvody a motivy vstupu příslušníka do politické strany, když je jeho svobodná vůle zajištěna Listinou základních lidských práv a svobod a dalšími zákony a úmluvami?

  6. V případě negativní odpovědi na otázku č. 5, nejedná se ze strany PČR o podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby?

Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.

Exšéf mordparty před smrtí položil šest otázek vedení policie.
Exšéf mordparty před smrtí položil šest otázek vedení policie.
Policejní prezident Martin Vondrášek
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc
Ministr vnitra Lubomír Metnar

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Jan Šimůnek
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jajas ( 2. července 2026 08:06 )

Jako jen proto, že měl pocit nespravedlnosti a úvahu o cílené kariérní popravě si hodit mašli mi nepříjde normální.
Asi měl nějaké jiné psychické problémy ...a dát přednost "kariéře" před rodinou, která "díky" jeho smrti trpí nejvíce, je už skutečně za hranou. Prostě tomu jeho činu nerozumím.

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