Strašný hazard na Sokolovsku: Namol vlétla do protisměru! Ženě naměřili přes 4 promile
Policisté na Sokolovsku museli v pondělí řešit nehodu, která mohla dopadnout naprosto katastrofálně. Řidička osobního auta po srážce s jiným vozem v protisměru nadýchala přes čtyři promile! Jako zázrakem se havárie obešla bez zranění.
Osmatřicetiletá řidička jela ze směru Kynšperk nad Ohří na Březovou. Jen po pár kilometrech však vjela do protisměru a čelně se srazila s protijedoucím vozidlem. Po příjezdu na policisty čekalo šokující zjištění, žena nadýchala neuvěřitelných 4,39 promile alkoholu v krvi! „Zázrakem se to obešlo bez zranění, byla z toho jen škoda na vozidlech a svodidlech,“ napsali policisté.
V závěru nezapomněli varovat před nesmírným nebezpečím, které jízda po posilnění omamnými látkami představuje. „Řidiči, važte si svého života i života ostatních, nesedejte za volant pod vlivem alkoholu, často to nekončí jako tentokrát, často to končí tragicky,“ napsali v závěru.
určitě že země neomezených možností na Východè