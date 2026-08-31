Strašný hazard na Sokolovsku: Namol vlétla do protisměru! Ženě naměřili přes 4 promile

Řidička na Sokolovsku po nehodě nadýchala 4,39 promile alkoholu v krvi.
Řidička na Sokolovsku po nehodě nadýchala 4,39 promile alkoholu v krvi.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Kamil Morávek - 
31. srpna 2026
15:25

Policisté na Sokolovsku museli v pondělí řešit nehodu, která mohla dopadnout naprosto katastrofálně. Řidička osobního auta po srážce s jiným vozem v protisměru nadýchala přes čtyři promile! Jako zázrakem se havárie obešla bez zranění.

Osmatřicetiletá řidička jela ze směru Kynšperk nad Ohří na Březovou. Jen po pár kilometrech však vjela do protisměru a čelně se srazila s protijedoucím vozidlem. Po příjezdu na policisty čekalo šokující zjištění, žena nadýchala neuvěřitelných 4,39 promile alkoholu v krvi! „Zázrakem se to obešlo bez zranění, byla z toho jen škoda na vozidlech a svodidlech,“ napsali policisté.

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V závěru nezapomněli varovat před nesmírným nebezpečím, které jízda po posilnění omamnými látkami představuje. „Řidiči, važte si svého života i života ostatních, nesedejte za volant pod vlivem alkoholu, často to nekončí jako tentokrát, často to končí tragicky,“ napsali v závěru.

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Zdroj: Aktu.cz

Témata:
alkoholalkohol za volantemřízení pod vlivem alkoholuokres SokolovautomobilnehodazraněníKynšperk nad Ohří
Kamil Morávek
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Jan Palecek ( 31. srpna 2026 16:42 )

určitě že země neomezených možností na Východè

Jiri Jezek ( 31. srpna 2026 15:57 )

To byla Čurdová, ne?

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