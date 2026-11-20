Dana (14) nedorazila do školy ani domů: Zoufalá rodina prosí o pomoc
Dana Beranová (14) z Písecka je už týden nezvěstná. Minulý čtvrtek ráno odešla do školy, kam ale nedorazila a domů se nevrátila. Zoufalá rodina prosí o pomoc veřejnost. Policie po dívce intenzivně pátrá.
Pro rodiče Dany Beranové (14) z Písecka je každý den bez zpráv o dceři nesmírným utrpením. Dívka je už týden nezvěstná a rodina žije v nejistotě, zda je v pořádku a kdy se jim konečně vrátí domů.
Chvíle bezmoci
Dívka odešla minulý čtvrtek ráno do školy. Jenže tam nikdy nedorazila. Domů se nevrátila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Její maminka se proto obrátila na veřejnost s naléhavou prosbou o pomoc. Rodina netuší, kde Dana je, s kým je, ani zda je v pořádku. „Jako rodiče prožíváme velmi těžké chvíle. Máme o dceru obrovský strach,“ svěřila se zoufalá matka TN.cz. Její slova jsou plná bezmoci. „Naším jediným přáním je, aby se naše dcera našla živá, zdravá a v pořádku,“ dodala.
Policie po dívce oficiálně pátrá od 12. listopadu. Dana měří přibližně 158 centimetrů, je štíhlé postavy a může působit starším dojmem. Má hnědé oči a dlouhé rovné ryšavé vlasy. Každá informace může být důležitá. Pokud jste Danu zahlédli nebo víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte policii na lince 158.
Nějaká fotka z dálky by nebyla? Podle tý fotky bych řekl, že tak vypadá každá druhá nalíčená mladá zrzka.