Agresor se zbraní vyhrožoval starostovi na Písecku: Zadržela ho zásahovka

Autor: Profimedia
Autor: ČTK 
3. dubna 2026
11:59

Muž (51) se zbraní vyhrožoval starostovi jedné z obcí na Písecku. Agresora, který legálně vlastní několik zbraní, zadržela policie.

Je v policejní cele a vyšetřovatel podal návrh na jeho vzetí do vazby. Hrozí mu až pět let vězení. Písečtí kriminalisté případ prověřují od čtvrtka 2. dubna, uvedl na webu jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Policie muže zadržela ve spolupráci s jihočeskou zásahovou jednotkou. Obviněný je z trestného činu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Mluvčí uvedl, že policie teď nebude zveřejňovat bližší informace, protože je případ na samém počátku.

násilí, vazba, agrese, Písecko, výhružky smrtí, policie, okres Písek, zbraň
Dušan Trnka ( 3. dubna 2026 18:11 )

Doba Divokého ČR ! 😀

